Зять Орбана разбогател на поражении тестя: в Bloomberg рассказали подробности

Виктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Компания Equilor Asset Management, подконтрольная зятю действующего премьера Венгрии Иштвану Тиборцу, заранее готовилась к смене власти в стране. Инвестиционный фонд сделал ставку на рост венгерских активов при поражении Виктора Орбана на выборах. После победы Петера Мадяра рынок акций, гособлигации и курс форинта продемонстрировали стремительный рост.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как работала стратегия

Сообщается, что фонд Equilor AM сделал большую ставку на венгерские гособлигации, а перед выборами 12 апреля — еще и на акции. Компания, которой через сеть фирм владеет Тиборц, управляет активами в 500 миллиардов форинтов ($1,6 млрд).

Реклама

Рынок начал реагировать на возможную победу оппозиции еще за несколько недель до выборов. Инвесторы ожидали, что приход к власти Петера Мадяра позволит завершить конфликт между Будапештом и Брюсселем. Это, в свою очередь, откроет путь к разблокированию миллиардов евро из бюджета ЕС, ранее замороженных из-за нарушения Венгрией демократических норм.

Оптимизм инвесторов заставил их массово покупать государственные облигации, поэтому их доходность начала падать после пика 24 марта. Когда стало ясно, что Мадяр лидирует, главный фондовый индекс страны (BUX) пошел вверх. С начала апреля он вырос на 12%, а сразу после выборов скачок достиг 15,5%, что стало новым рекордом в истории.

Роль Иштвана Тиборца в венгерской экономике

Иштван Тиборц вместе со своей женой Рахель, дочерью Виктора Орбана, входят в список самых богатых семей Венгрии. Forbes оценивает состояние Тиборца почти в $700 млн, что позволяет ему занимать 13-е место в списке самых богатых людей страны.

За годы премьерства тестя Тиборц построил масштабную бизнес-империю, охватывающую недвижимость, гостиничный бизнес, финансовый и страховой секторы. Несмотря на то, что его часто называли одним из символов коррупционной системы, при которой окружение премьера получало значительные доходы, его компания решила извлечь выгоду из поражения действующей власти.

Реклама

Напомним, Петер Мадяр заявил о намерении усилить союз Центральной Европы, апеллируя к наследию Австро-Венгрии. Это может изменить баланс сил ЕС.