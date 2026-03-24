82-летний мужчина 105 дней ездил по 12 часов, чтобы увидеть жену в реанимации — фото

В Китае история 82-летнего фермера Чэнь Ачона тронула тысячи человек. В течение 105 дней он ежедневно тратил до 12 часов на дорогу, чтобы провести всего полчаса рядом с женой в больнице.

Об этом пишет SCMP.

Чэнь родом из Чжоушань провинции Чжэцзян. Вместе с супругой Сюэ они прожили в браке более 50 лет. Год назад женщина перенесла инсульт, а затем заболела тяжелой пневмонией, после чего ее госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы Ли Хуили в Нинбо.

Поскольку их сын не мог постоянно быть рядом из-за работы, мужчина взял на себя заботу о жене. Каждое утро он просыпался в 4:30, готовил еду и отправлялся в путь: сначала на автобусе в Нинбо, а потом еще на одном в больницу.

Часы посещения в реанимации продолжались с 10:30 до 11:00. После этого Чэнь оставался в коридоре до полудня, а затем возвращался домой. Чтобы сэкономить деньги, он носил с собой корзину с домашней едой.

В течение 105 дней он проделывал изнурительный путь ради короткой встречи. Рядом с женой он держал ее за руку, говорил с ней и вспоминал их общую жизнь.

Однажды Чэнь сказал: «Я помню, как я работал в поле, а ты так прекрасно наводила порядок в доме. Ты стирала мою одежду, и когда я ел рыбу, ты всегда забирала голову и хвост, оставляя мне лучшие кусочки».

Его забота проявлялась в мелочах – он вытирал ей лицо, поправлял одеяло, пытался облегчить каждую минуту пребывания в больнице.

За год мужчина потратил все сбережения – более 100 тысяч юаней (около 14 тысяч долларов) – на лечение жены. Их сын даже продал свой дом, чтобы помочь оплатить медицинские расходы.

История Чэня тронула многих: больница позволила ему дольше посещать жену, в транспорте его освободили от оплаты, а неравнодушные люди собрали более 140 тысяч юаней помощи.

13 марта мужчина, как всегда, приехал в больницу — состояние Сюэ казалось стабильным. Но уже по дороге домой Чэнь получил звонок: сердце его жены остановилось. Он вместе с сыном поспешил назад, но спасти ее не удалось – женщина умерла в возрасте 76 лет.

В ее последние минуты он держал ее за руку и прошептал:

«Наша связь в этой жизни закончилась, но я не готов с этим смириться».

Со слезами он добавил: «Мне кажется, будто мое сердце разрывается в клочья. Это так больно. Но ничего другого сделать было нельзя».

Когда врачи вывозили кровать, мужчина подошел, чтобы в последний раз увидеть любимую.

«Каждый раз, когда у меня будет время, я буду посещать ее могилу. Она была самой лучшей женой в мире», — сказал он.

