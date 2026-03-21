Загадочная смерть 14-летней девочки в Днепре, над телом которой смеялся курсант: появились новые детали

14-летняя Анастасия Сытникова погибла в Днепре при загадочных обстоятельствах

Стали известны новые подробности громкой истории, недавно случившейся в Днепре — в феврале 2026 года там исчезла 14-летняя Анастасия Сытникова, впоследствии силами полиции ее тело было найдено в помещении разрушенного бывшего ресторана.

Вместе с тем день назад в соцсетях появилось фото, на котором курсант Днепровского государственного университета внутренних дел позирует с улыбкой у тела мертвой девочки после того, как она была обнаружена. Впоследствии первый проректор университета Игорь Магдалина подчеркнул, что подобный поступок (позирование курсанта рядом с трупом — Ред.) неприемлем как для курсанта, так и для работника полиции. Магдалина пообещал привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Как выяснил ТСН.ua, обстоятельства исчезновения Анастасии Сытниковой в феврале вызвали у полиции ряд вопросов.

Осведомленные источники во властных структурах рассказали ТСН.ua, что не исключается версия того, что девушка-подросток упала с высоты. Возможно, потому, что на крыше здания было скользко. Предсмертная записка рядом с телом не была обнаружена, но вещи девочки (сумка и электронное устройство для курения) были найдены на крыше, а тело ребенка — на первом этаже.

Позже в информпространстве появилось сообщение, что через несколько дней после гибели девочки в помещении бывшего ресторана произошел пожар.

«По имеющейся информации, в семье девушки не было в последнее время скандалов. 17 февраля Анастасия ушла из дома и не вернулась. Своей матери девочка в тот день сообщала по телефону, что хочет погулять до позднего вечера и о том, что находится вместе со своей подругой. Во время этого разговора мать не позволила ей находиться на улице в позднее время, ближе к 22:00 Анастасия сказала, что находится на трамвайной остановке возле больницы Мечникова и скоро будет дома. Через некоторое время мать уже не смогла дозвониться ребенку», — говорят наши источники.

По их данным, в конце прошлого года мать этого ребенка была привлечена судом к административной ответственности из-за того, что, как указано в постановлении суда, «нанесла несколько ударов по голове и туловищу палкой» своей несовершеннолетней дочери. Но, как стало известно, у Анастасии Сытниковой еще две сестры, поэтому кому именно нанесла удары эта женщина — этого наши источники не уточняют. Согласно судебному постановлению, женщина была наказана штрафом в размере 510 гривен. В суд она не являлась, но просила строго ее не наказывать. Об отце девочки известно, что он проживает в Запорожской области и, по данным наших источников, связей с семьей в последнее время не поддерживал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что проректор университета сделал заявление о позорном поступке курсанта. В университете шокированы поступком первокурсника, считавшегося образцовым. Ректорат обещает публично отчитаться о результатах проверки циничного инцидента.