Депутат устроил массовую драку на свадьбе: в ход пошли стулья и палки — фото

Свадебная церемония в Лакнау, Индия, завершилась массовой дракой после быстро вышедшего из-под контроля конфликта между гостями.

Об этом сообщает Need To Know.

Инцидент произошел около полуночи 12 марта. По предварительным данным, спор начался при участии местного депутата Тилака Чаудхари и одного из гостей. Впоследствии к конфликту присоединились другие присутствовавшие.

На видео, которое опубликовало издание, видно, как мужчины бьют друг друга пластиковыми стульями, в то время как в зале раздаются крики. Те, кто не имел под рукой предметов, вступали в драку кулаками. Драка быстро распространилась.

По информации местных СМИ, сторонники Чаудхари вмешались в конфликт, нападая на других гостей и бросая стулья.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, которым удалось стабилизировать ситуацию. После этого свадебная церемония была продолжена.

По меньшей мере, четырех человек задержали и доставили на медицинское обследование.

Драка на свадьбе / © скриншот с видео

Отец невесты Прамод Кумар заявил, что конфликт спровоцировали посторонние лица, силой проникшие на территорию празднования.

"Мы были заняты свадебными обрядами, когда вдруг ворвались посторонние люди и устроили хаос, — сказал он. — Моя семья не имела никакого отношения к этой драке. Позорно, что такие люди испортили священное событие. Я требую от полиции принять строгие меры".

По словам очевидцев, кроме стульев, участники драки использовали палки. Дополнительную панику вызвали сообщения о возможных выстрелах, однако сейчас полиция проверяет эту информацию.

Правоохранители также приступили к процедуре аннулирования лицензии на револьвер, принадлежащий Чаудхари. Продолжается сбор показаний и не исключены новые задержания.

