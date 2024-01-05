Испанка станет первым человеком, вышедшим замуж за ИИ: история их "любви"

Отношения между людьми и искусственным интеллектом идут еще дальше благодаря женщине, которая решила стать первой в мире, кто вышел замуж за ИИ.

Об этом пишет Medium.

Летом испанка Алисия Фрамис обменяется обетами с АйЛексом, голограммой, "способной удовлетворить все ее эмоциональные потребности".

Она живет с этой голограммой уже несколько месяцев, и, по словам художницы, она смесь ее предыдущих отношений, которая к тому же способна порождать отзывы и эмоции.

Алисия Фрамис с АйЛексом / Фото: medium.com

Хоть это и может показаться шуткой, но это будет законный брак и со всей атрибутикой, которую предполагает свадьба, хотя в этом случае будет еда и для реальных людей, и для цифровых. Но это еще не все, ведь после свадьбы есть еще и планы на будущее: гибридная пара отправится жить в дом, который они строят на Менорке.

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Уже известна дата этой церемонии, которая состоится в Роттердаме и позволит воспользоваться возможностью задуматься о будущем отношений. Фактически, АйЛекс является частью художественного проекта Фрамис "Гибридная пара", который будет представлен в Нидерландах, а затем отправится в турне по миру.

Этот проект сочетает в себе искусство, технологии и эмоции в различных областях, таких как дизайн одежды, документальное кино или рисование, с участием нескольких мыслителей и специалистов по технологиям.

Напомним, полиция впервые расследует виртуальное изнасилование девушки в метавселенной. Ее персонаж подвергся онлайн-атаке со стороны нескольких взрослых мужчин в виртуальной "комнате".

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