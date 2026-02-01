Испортил похороны тети: мужчина неожиданно попал в скандальную ситуацию

Похороны. Иллюстративное изображение / © Pixabay

Реклама

Американец приехал на похороны тети и неожиданно стал объектом скандальных обвинений от своей родственницы. Дочь покойной обвинила его, что он преждевременно ушел с траурной церемонии, а вслед за ним ушла половина присутствующих.

Об этом случае он написал в соцсети Reddit.

По его словам, в зале для прощания дочь покойной по имени Сью сначала резко попросила его не разговаривать с кузеном во время траурной церемонии.

Реклама

После этого он некоторое время вместе со всеми присутствующими молча сидел и смотрел на экран, где показывали видео из жизни умершей.

Поскольку у мужчины были неотложные дела, он покинул зал на 15 минут быстрее, чем другие родственники. И это стало еще одной причиной для обвинений от Сью. Она заявила, что он якобы вывел за собой половину присутствующих, чем испортил похороны.

Впоследствии мужчина догадался, что причиной такой реакции от его двоюродной сестры была своеобразная зависть. Он вспомнил, что на похороны к его отцу, которого уважали не только родственники, но и соседи и знакомые, пришло значительно больше людей, чем к его тете.

«Думаю, если в следующий раз пригласят куда-то на церемонию, то скажу, что на этом все, никуда не пойду», — подытожил мужчина.

Реклама

В комментариях автора сообщения преимущественно поддерживали, отметив, что присутствующие на траурной церемонии могут выходить, когда захочется, после того, как отдадут дань уважения умершей.

«Я ни разу не был на таком мероприятии, где нельзя было бы разговаривать. Это абсурд. И никто не сидит там от начала до конца! Люди заходят, отдают дань уважения, тихо общаются и уходят, когда готовы», — написал один из комментаторов.

«Это же не так, что ты вылез на стул и объявил: „Это все скука! Все — ко мне домой“, — пошутил другой.

Напомним, семья из индийского города Индор пережила настоящее чудо: 70-летний Маханлал Ваид, которого уже считали мертвым, внезапно начал дышать прямо во время подготовки к собственным похоронам.