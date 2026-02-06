Оставили кота одного дома: как ночное отсутствие хозяев едва не стало фатальным

Кот чуть не сжег дом

Пара уехала из дома лишь на одну ночь, оставив кота одного, — а утром вернулась в квартиру, наполненную дымом и резким запахом горелого пластика.

Об опасном происшествии владелица животного рассказала на Reddit, поделившись фото последствий и самого «виновника».

По словам женщины, кот решил, что корма, оставленного перед отъездом, ему мало. Еда хранилась в пластиковом контейнере на микроволновке, которая стояла рядом с духовкой. Рядом хозяева держали чугунную сковороду. Когда животное пыталось добраться до контейнера, оно сбросило его вниз и при этом случайно провернуло ручку духовки на минимальный режим нагрева. Контейнер упал прямо в сковороду.

Когда владельцы вернулись домой утром, помещение было заполнено дымом. Открытого возгорания, к счастью, не произошло, однако запах расплавленного пластика еще долго держался по всей квартире. Сам кот, вероятно испугавшись, спрятался в ванной комнате в закрытом лотке — там его и нашли. Животное выглядело здоровым и вело себя привычно, но хозяева решили на всякий случай показать его ветеринару.

В комментариях пользователи отметили, что ситуация могла завершиться значительно хуже. Некоторые посоветовали установить защитные накладки на ручки плиты или снимать их перед выходом из дома.

«В прошлом году дом нашего соседа загорелся из-за того, что плиту каким-то образом включили, пока их не было, а их собаки умерли от вдыхания дыма. Это было ужасно», — говорится в одном из комментариев.

Один из комментаторов, который работал в сфере ликвидации последствий пожаров, предупредил: дым и копоть могли осесть на стенах, мебели и электронике, даже если снаружи повреждений не видно. По его словам, мягкие поверхности особенно хорошо впитывают запахи, а копоть со временем может вызвать дополнительные проблемы.

