Путешественник рассмешил Сеть своим восхождением на гору: что пошло не так (видео)

Гора (иллюстративная фотография) / © Pixabay

Реклама

Британский путешественник Эшли Полсон стал звездой Сети после публикации иронического видео по своему восхождению на самую высокую вершину Южного Уэльса — гору Пен-и-Фан. Вместо ожидаемых панорамных пейзажей на высоте 886 метров туриста встретили «арктический» холод, снегопад и густой туман.

Об этом пишет Mirror.

В своем TikTok-видео Полсон, едва перекрикивая шквальный ветер, в шутку назвал прогулку «красочной», хотя видимость была практически нулевой.

Реклама

«Пока вы все в тепле, закутанные в кровати, я здесь, наверху. Боже, здесь очень холодно. Мне кажется, что меня сдует быстрее, чем я спущусь», — поделился впечатлениями житель Свонси.

Несмотря на экстремальные условия («совершенно балтийскую» температуру) и отсутствие обещанных пейзажей, Эшли сохранил оптимизм, чем покорил зрителей. В комментариях пользователи делятся собственным опытом покорения Пен-и-Фан, отмечая, что гора часто готовит сюрпризы и «не всегда оправдывает ожидания» из-за капризной погоды.

Гора Пен-и-Фан является частью национального парка Баннау Брихейниог. Это популярный туристический маршрут, считающийся умеренно сложным. Опытные путешественники советуют отправляться в путь рано утром. Однако, как показывает опыт Эшли Полсона, даже ранний подъем не гарантирует хорошую картинку, если природа решила иначе.

Напомним, искусственный интеллект туристической компании Australian Tours and Cruises «придумал» не существующую памятку на Тасмании. Это заставило десятки туристов напрасно ехать в отдаленный городок Велдборо.

Реклама

Также сообщалось, что мужчина сбросил GoPro с круизного лайнера. Жуткие кадры ночного океана смутили Сеть.