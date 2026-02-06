Залишили кота самого вдома: як нічна відсутність господарів ледь не стала фатальною

Кіт ледь не спалив будинок / © Reddit

Пара поїхала з дому лише на одну ніч, залишивши кота самого, — а вранці повернулася до квартири, наповненої димом і різким запахом горілого пластику.

Про небезпечну пригоду власниця тварини розповіла на Reddit, поділившись фото наслідків і самого «винуватця».

За словами жінки, кіт вирішив, що корму, залишеного перед від’їздом, йому замало. Їжа зберігалася у пластиковому контейнері на мікрохвильовці, яка стояла поряд із духовкою. Поруч господарі тримали чавунну сковороду. Коли тварина намагалася дістатися до контейнера, вона скинула її донизу і водночас випадково провернула ручку духовки на мінімальний режим нагрівання. Контейнер упав просто в сковороду.

Коли власники повернулися додому вранці, приміщення було заповнене димом. Відкритого загоряння, на щастя, не сталося, однак запах розплавленого пластику ще довго тримався по всій квартирі. Сам кіт, імовірно злякавшись, сховався у ванній кімнаті в закритому лотку — там його і знайшли. Тварина мала здоровий вигляд та поводилася звично, але господарі вирішили про всяк випадок показати її ветеринару.

У коментарях користувачі зазначили, що ситуація могла завершитися значно гірше. Дехто порадив встановити захисні накладки на ручки плити або знімати їх перед виходом з дому.

«Минулого року будинок нашого сусіда загорівся через те, що плиту якимось чином увімкнули, поки їх не було, а їхні собаки померли від вдихання диму. Це було жахливо», — йдеться в одному з коментарів.

Один із коментаторів, який працював у сфері ліквідації наслідків пожеж, попередив: дим і кіптява могли осісти на стінах, меблях та електроніці, навіть якщо зовні пошкоджень не видно. За його словами, м’які поверхні особливо добре вбирають запахи, а кіптява з часом може спричинити додаткові проблеми.

