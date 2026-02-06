ТСН у соціальних мережах

Екстрені відключення світла торкнулися низки областей: де в Україні не діють графіки

Відключення світла

Відключення світла / © Getty Images

В 11 областях України 6 лютого застосовуються екстрені відключення світла, під час яких графіки не діють.

Про це повідомили ДТЕК та обленерго.

Так, наразі екстрені відключення світла діють в Одеській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Полтавській, Чернівецькій, Чернігівській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій областях.

«Одещина та Дніпропетровщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — йдеться у заяві ДТЕК.

У «Хмельницькобленерго» поінформували, що за розпорядженням «Укренерго» в області 6 лютого, окрім графіка погодинних відключень, додатково запроваджено графік аварійних відключень світла (ГАВ). Ці обмеження застосовуються для уникнення масштабних аварійних пошкоджень та стабілізації енергосистеми.

У Полтавській області також області застосовано графіки аварійних відключень електроенергії.

«О 12:52 отримана команда від НЕК „Укренерго“ на застосування 5 черг ГАВ (6-10 черги)», — йдеться в заяві «Полтаваобленерго».

Екстрені відключення застосовано і в Чернівецькій області.

«По всій Україні екстрено запроваджено превентивні знеструмлення енергооб’єктів. Відключення без попередження запроваджуються за крайньою необхідністю, щоб зберегти енергосистему від значних технологічних руйнувань», — повідомили в «Чернівціобленерго».

На Чернігівщині застосовано 5 черг графіка аварійних відключень електроенергії одночасно, повідомили в «Чернігівобленерго».

У Черкаській області через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак 6 лютого від 13:10 застосовані графіки аварійних відключень, повідомили в «Черкасиобленерго». Також продовжують діяти графіки погодинних відключень.

За командою «Укренерго» 6 лютого від 13:00 і до окремого розпорядження по Тернопільській області застосовується графік аварійних відключень світла, повідомили в «Тернопільобленерго». Графіки погодинних відключень продовжують діяти.

У Вінницькій області ГАВ запровадили від 12:58.

«Диспетчер АТ „Вінницяобленерго“ отримав команду від диспетчерського центру НЕК „Укренерго“ на застосування графіків аварійних відключень (ГАВ) для споживачів області», — йдеться в заяві обленерго.

У «Житомробленерго» повідомили, що в області запроваджено аварійні відключення електроенергії для споживачів. Мешканців регіону закликали вимкнути з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання задля безпеки і захисту пристроїв.

У «Миколаївобленерго» поінформували, що «станом на 13:00 маємо нове розпорядження НЕК „Укренерго“ щодо застосування аварійних графіків».

У «Запоріжжяобленерго» також заявили 6 лютого про застосування графіків аварійних відключень.

Новина доповнюється
