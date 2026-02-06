Німецька преса стурбована здоров'ям чоловіка кронпринцеси Вікторії: що сталося

Кронпринцеса Вікторія і Кронпринц Даніель / © Getty Images

Реклама

Німецька преса повідомила, що через сімнадцять років після пересадки нирки, яка дозволила Даніелю повернутися до практично нормального життя, побоювання про погіршення його здоров’я знову виникли.

Журнал «Bunte» пише, що шведський двір уважно стежить за здоров’ям принца Даніеля, припускаючи можливість того, що в якийсь момент може знадобитися ще одна трансплантація.

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / © Getty Images

Ця інформація підтверджується кількома нещодавніми подіями, включаючи скасування спортивного заходу наприкінці січня, його більш втомлений вигляд, ніж зазвичай, на деяких офіційних заходах, а також візит до університетської лікарні Каролінська у Стокгольмі, центр, де йому було проведено трансплантацію 2009 року, перед весіллям з принцесою Вікторією.

Реклама

Принц Даніель страждає на вроджене хронічне захворювання нирок, діагностоване ще в юності, і що трансплантація, яку він отримав від свого батька, Олле Вестлінга, відіграла вирішальну роль у його одужанні. Від того часу він веде активний спосіб життя та стабільне життя, хоча завжди перебуває під медичним наглядом і потребує постійного прийому імунодепресантів.

Кронпринц Даніель і кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Шведський королівський двір поки що не зробив жодних заяв і не підтвердив жодних змін у стані здоров’я принца. Також не було оголошено про будь-які істотні зміни в його офіційному розкладі, що говорить про те, що він продовжує свою звичайну діяльність.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що норвезька кронпринцеса Метте-Маріт може зіткнутися з пересадкою легень через хронічний фіброз.