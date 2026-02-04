ТСН у соціальних мережах

Суспільство
193
2 хв

Норвежці проти принцеси Метте-Маріт: чому дружину кронпринца Гокона більше не хочуть бачити майбутньою королевою

Принцеса зіткнулася з черговою проблемою після того, як стали відомі подробиці її зв'язку з покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронприцнеса Метте-Маріт

Кронприцнеса Метте-Маріт / © Associated Press

Криза, що охопила норвезьку королівську родину, загострюється і досягає одного з найделікатніших моментів. Розпочався судовий процес над Маріусом Хойбі, сином кронпринцеси Метте-Маріт та пасинком принца Гокона, якому пред’явлено щонайменше 38 звинувачень. Чоловік заперечує більшість звинувачень, а суд триватиме до середини березня.

Ситуацію посилює нещодавня поява Метте-Маріт у документах уряду США, які розкривають її тісні стосунки з Джеффрі Епштейном. І хоча кронпринцеса вже виступила із заявою, сказавши, що шкодує про дружбу з фінансистом та сексуальним злочинцем, норвезький народ обурений ситуацією.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Як покровительки кількох благодійних організацій, репутація принцеси Метте-Маріт була заплямована. Норвезький Червоний Хрест заявив, що це «серйозне питання», а кілька фондів уже заявили, що припиняють співпрацю із принцесою.

На тлі кризи, що загострюється, навколо Метте-Маріт норвезький парламент в черговий раз однозначно підтримав збереження монархії. У вівторок палата проголосувала за збереження нинішньої системи: 141 член підтримав монархію, а 26 проголосували за встановлення республіки. Проте громадська думка демонструє явні ознаки ослаблення. Згідно з новим опитуванням InFact, проведеним для VG, 44% норвежців вважають, що Метте-Маріт не має стати королевою, порівняно з 32,5%, які її підтримують, а 22% ще не визначилися. Підтримка монархії також значно знизилася: з 72% 2025 року до 60,9% 2026 року.

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт та кронпринц Гокон / © Getty Images

Ця ситуація, хоч і не становить безпосередньої загрози для королівської сім’ї, виявляє тріщину в образі, що раніше вважався зразковим. «Розлучення було б бажаним і передбачуваним, але ми не знаємо, який вплив принцеса має на свого чоловіка в той час, коли здоров’я короля Гаральда здається особливо крихким», — сказав історик і експерт з королівської родини Рікардо Матеос Саенс де Медрано виданню Vanitatis.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Королівська сім’я не коментує ситуацію, крім того, у Метте-Маріт є серйозніші проблеми зі здоров’ям і раніше палац заявляв, що принцесі може знадобитися пересадка легенів через її захворювання.

193
