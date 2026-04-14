Самые известные бриллианты в истории: рекорды, факты и фото

Бриллианты / © pixabay.com

Апрель традиционно ассоциируется с бриллиантами — именно этот драгоценный камень считается символом месяца. Его блеск и прочность часто сравнивают с естественными процессами: как дожди дают жизнь цветам, так и огромное давление в недрах Земли создает один из самых ценных минералов в мире.

По этому случаю Книга рекордов Гиннеса вспомнила наиболее ошеломляющие бриллианты и рекорды, которые они установили.

Самый большой бриллиант

Бриллиант «Куллинан», весом 3106 каратов (621 грамм), удерживает титул самого большого бриллианта с 1905 года. «Куллинан» по размеру примерно равен авокадо. В самом длинном месте его длина составляет 10,5 см. Бриллиант был найден на шахте «Премьер» (Южная Африка) и подарен британскому монарху Эдуарду VII.

Поскольку у него было больше драгоценных камней, чем он мог использовать, бриллиант был разрезан на 106 разных камней. Эдуард VII заявил, что этот «большой и уникальный» бриллиант будет сохранен «среди исторических драгоценностей, составляющих наследие Короны».

Два самых больших камня, вырезанные из этого бриллианта, играют ключевую роль в британской монархии. «Куллинан I», или «Большая звезда Африки», расположен на скипетре монарха с крестом. Этот скипетр используется во время церемонии коронации британского монарха. Имперская государственная корона также имеет «Куллинан II», расположенный в центре драгоценностей.

Первое кольцо, изготовленное на 100% из бриллиантов

8 марта 2012 года компания Shawish Jewellers (Швейцария) изготовила кольцо полностью из бриллианта весом 150 каратов. Используя специальные лазеры для огранки камня, ювелиры переосмыслили концепцию бриллиантового кольца. За 70 миллионов долларов этот драгоценный камень может стать вашим.

Мохамед Шавеш, президент Shawish Jewellery, сказал Vogue: «Это казалось невозможным, поэтому мы решили начать это приключение. Создание идеального бриллиантового кольца — это воплощение искусства».

Наибольшее количество бриллиантов, инкрустированных в сумочку

Ювелиры из Гонконга подняли искусство украшения на совершенно новый уровень. Компания Coronet инкрустировала сумку в форме бутылки Coca-Cola 8543 черными и 1345 бесцветными бриллиантами. Дизайн сумки вдохновлен произведениями известного дизайнера сумок Джудит Лейбер.

Всего на сумке было 9888 натуральных бриллиантов. Творческий процесс длился более 100 дней, и 15 разных мастеров работали над тем, чтобы идеально разместить драгоценные камни. Их окончательное творение весило 120 каратов. Блестящая сумка была представлена на ювелирной выставке Baselworld 2018 в Швейцарии.

Самый дорогой бриллиант, проданный на аукционе

4 апреля 2017 года на аукционе Sotheby's в Гонконге бриллиант CTF Pink Star был продан за 71,2 млн долларов. Уникальный розовый цвет бриллианта и его оценка без внутренних дефектов от Геммологического института Америки (GIA) привлекли внимание многих состоятельных покупателей.

Сейчас этот драгоценный камень, установленный в кольце, имеет размеры 2,69 см на 2,06 см. Сеть ювелирных магазинов Chow Tai Fook Enterprises (Китай) приобрела этот драгоценный камень. Первоначально бриллиант имел названия Steinmetz Pink и Pink Star. Однако после того, как он перешел в собственность ювелирной компании, ее руководство сменило название в честь отца основателя доктора Чен Ю-Тунга.

Самое масштабное похищение бриллиантов

Учитывая высокую стоимость этих драгоценных камней, естественно, что люди готовы пойти на все, чтобы их достать. В феврале 2003 года группой итальянских воров был ограблен Антверпенский мировой бриллиантовый центр (Бельгия). В этой краже в стиле «Одиннадцать друзей Оушена» ворам удалось скрыться с бриллиантами на сумму 100 млн долларов. Лидера воров Леонардо Нотарбартоло в конце концов задержали и приговорили к 10 годам заключения, однако похищенные бриллианты так и не были найдены.

Бриллиантовый центр имел особо надежную систему безопасности. Ограбление, совершенное Леонардо, напоминает то, что можно увидеть только в фильмах. Бриллианты находились в хранилище, защищенном 10 уровнями безопасности — в том числе камеры, инфракрасные датчики, радар и замок со 100 миллионов комбинаций. Леонардо изучил слабые места системы, арендуя офис в центре в течение более двух лет. Учитывая такое тщательное планирование, одно можно сказать наверняка: Леонардо был ослеплен богатством бриллиантов.

Самый большой бриллиантовый рудник

Чтобы добыть эти драгоценные камни, алмазодобытчики должны углубляться в недра Земли, чтобы найти кристаллы, образовавшиеся более миллиарда лет назад. Места расположения отложений, содержащих алмазы, встречаются редко, поэтому самый большой в мире алмазный рудник играет ключевую роль в поставках «камня апреля».

Алмазная шахта Орапа (Ботсвана) охватывает 1,18 км², что делает ее самой большой по площади. Глубина шахты составляет 305 метров. Эта открытая шахта производит 10 миллионов карат алмазов в год.

Причиной успеха шахты является то, что она расположена над двумя трубками кимберлита. Это вулканические образования, которые извергались 200 миллионов лет назад и вынесли алмазы на поверхность Земли.

