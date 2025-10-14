Шесть пород собак, которые могут улучшить работу вашего сердца

Бернский зенненхунд / © Associated Press

Ученые и врачи все чаще говорят о пользе общения с собаками для здоровья человека. Некоторые из них могут уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Как объясняет кардиолог Кэтрин Вайнберг из больницы Lenox Hill в США, простое «виляние хвостом» иногда действует не хуже лекарств. По ее словам, она даже советует своим пациентам завести собаку, чтобы снизить уровень стресса и улучшить работу сердца.

К подобному выводу пришла и Американская ассоциация сердца (AHA). Эксперты считают, что владельцы собак обычно ведут более активный образ жизни, реже страдают от депрессии и имеют более низкий уровень тревожности — а это напрямую связано с состоянием сердечно-сосудистой системы.

Врач из Калифорнии Канвар Келли, специалист по образу жизни, добавляет, что общение с собакой повышает уровень окситоцина — так называемого «гормона любви», который снижает напряжение, успокаивает и улучшает настроение.

Эксперты назвали шесть пород, которые особенно способствуют здоровью сердца:

Бернский зенненхунд. Несмотря на большой размер, это ласковая и спокойная порода. Собаки нуждаются в прогулках и физической активности, поэтому помогают владельцам больше двигаться. Их дружелюбный нрав также способствует снижению уровня стресса.

Рассел-терьер. Активная и игривая, эта собака буквально заставляет хозяина быть в движении. Регулярные прогулки, бег и совместные игры — отличный способ поддерживать физическую форму и работу сердца.

Чихуахуа. Благодаря небольшому размеру эти собаки идеальны для спокойных объятий дома, что помогает снизить напряжение. При этом они очень подвижны и способны поддерживать владельцев в хорошей физической форме.

Веселая и общительная порода, которая постоянно стремится быть рядом с людьми . Их доброжелательность и контактность помогают справиться со стрессом и поддерживают эмоциональное равновесие.

Гаванский терьер. Эти собаки любят прогулки, но не нуждаются в чрезмерных нагрузках, поэтому подходят людям с умеренной активностью. Они ласковые, социальные и помогают уменьшить одиночество, что тоже полезно для сердца.

Ньюфаундленд. Их называют «нежными гигантами» за спокойный характер и преданность. Ньюфаундленды помогают владельцам оставаться активными, в то же время создавая атмосферу спокойствия, которая способствует здоровью сердца.

Кардиологи отмечают: главный фактор пользы для сердца — это не только порода, а тесная эмоциональная связь между человеком и его любимцем. Именно она, по словам специалистов, имеет наибольшее влияние на снижение стресса и поддержание здорового сердца.

