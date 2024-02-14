Безуглая “наехала” на Сырского: Сеть возмутил новый скандал

Нардепке всё не так.
Нардепка Марьяна Безугла уже выдвинула претензии новоназначенному Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. По ее словам, он должен использовать свой шанс и через месяц страна должна увидеть кардинальные изменения в ВСУ.
Об этом Безугла написала на своей странице в Facebook.
Нардепка заявила, что для нее "нет святых", намекнув, что будет критиковать и нового главкома Александра Сырского.
Сегодня украинские спецслужбы потопили очередной российский корабль. Без прямого человеческого вмешательства. Новейшими дронами. Сразу миллиарды рублей, несколько десятков обученных россиян, стратегическое преимущество и надменность пошли ко дну. То, господин Главком, Вы либо используете шанс, и уже через месяц мы должны увидеть КАРДИНАЛЬНЫЕ изменения в ВСУ, или зачем тогда такие ВСУ?”, — написала она.
Читайте ведущие новости дня:
- Охота на "Цезаря Куникова": все подробности ликвидации российского десантного корабля
- "Мы должны быть начеку": Жданов предупредил, когда Россия может нанести массированный ракетный удар
- Россияне намеренно преувеличивают потери ВСУ при ударе вблизи Селидового – ISW
По ее мнению, можно сделать инженерные батальоны, БПЛА войска, спецподразделения и наемников-контратчиков, чем держать тысячи в штабах над бумажными картами.
“Бумага нужна, но это не алтарь. Не поклоняйтесь», – добавила Безуглая.
Напомним, народная депутат Марьяна Безугла прокомментировала отставку Валерия Залужного. Она искренне порадовалась таким решениям.
Читайте также: