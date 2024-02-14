Безуглая “наехала” на Сырского: Сеть возмутил новый скандал

Нардепке всё не так.

Нардепка Марьяна Безугла уже выдвинула претензии новоназначенному Главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. По ее словам, он должен использовать свой шанс и через месяц страна должна увидеть кардинальные изменения в ВСУ.

Об этом Безугла написала на своей странице в Facebook.

Нардепка заявила, что для нее "нет святых", намекнув, что будет критиковать и нового главкома Александра Сырского.

Сегодня украинские спецслужбы потопили очередной российский корабль. Без прямого человеческого вмешательства. Новейшими дронами. Сразу миллиарды рублей, несколько десятков обученных россиян, стратегическое преимущество и надменность пошли ко дну. То, господин Главком, Вы либо используете шанс, и уже через месяц мы должны увидеть КАРДИНАЛЬНЫЕ изменения в ВСУ, или зачем тогда такие ВСУ?”, — написала она.

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По ее мнению, можно сделать инженерные батальоны, БПЛА войска, спецподразделения и наемников-контратчиков, чем держать тысячи в штабах над бумажными картами.

“Бумага нужна, но это не алтарь. Не поклоняйтесь», – добавила Безуглая.

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла прокомментировала отставку Валерия Залужного. Она искренне порадовалась таким решениям.

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