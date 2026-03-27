Блокировка Telegram в Украине: Верещук рассказала о требованиях к анонимным каналам

В Украине продолжается активная дискуссия по урегулированию деятельности мессенджера Telegram. Главной проблемой является не сама платформа, а анонимность, используемая врагом для взрывной деятельности.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в комментарии «Новости.LIVE».

Чиновница подчеркнула, что главной проблемой является не сама платформа, а анонимность, которую использует враг для подрывной деятельности. По ее словам, ресурсы, несущие прямую угрозу жизни украинцев, не могут оставаться «в тени».

«Если любой анонимный телеграмма-канал угрожает национальной безопасности, жизни и здоровью наших граждан, используется врагом, он должен быть деанонимизирован, он должен быть верифицирован. И спецслужбы должны понимать, что из-за таких телеграмм-каналов, через другие коммуникационные платформы нас не будут убивать, не будут калечить и не будут терроризировать», — заявила Верещук.

Верещук обратила внимание на то, что анонимность в Telegram массово используется Россией для вербовки людей и координации преступлений на территории Украины. Она подчеркнула, что часто государство вынуждено обсуждать уже последствия завершенных преступлений, подготовленных именно через анонимные сети.

Заместитель председателя ОП поздравила решение народных депутатов, проголосовавших за уже готовящийся к рассмотрению в зале парламента соответствующий законопроект.

«Я еще рассчитываю, что он будет доработан с учетом именно составляющих безопасности. Я рассматриваю этот процесс исключительно как угрозу безопасности», — добавила она.

Свобода слова и бизнес: что не подпадает под ограничение

В то же время Верещук заверила, что о полном запрете Telegram или ограничении свободы слова речь не идет. Государство не намерено вмешиваться в политические дискуссии или бизнес-процессы, если они не вредят безопасности страны.

«Все остальное — пожалуйста. Политичность, свобода слова, зарабатывайте деньги. Я слышала, что там для кого это бизнес, кто там политически поддерживает власть, кто оппозицию. Пожалуйста, ради Бога», — отметила представитель Офиса президента.

Украина в вопросе регуляции соцсетей не одинока. Верещук рассказала о консультациях с партнерами из Европейского Союза, где уже существуют жесткие ограничения по защите граждан.

По ее словам, в странах ЕС, таких как Германия и Дания, уже прорабатываются вопросы ограничения социальных платформ, а некоторые государства запрещают пользование ими детям до определенного возраста.

«Я очень хорошо понимаю, и нас очень хорошо понимают европейские партнеры, почему нам нужно это ограничение. И они, кстати, не возражают, потому что понимают, что речь идет о безопасности. Государства-террористы используют каждую возможность, чтобы влиять на общество внутри, разрывая, разбухая конфликты, демотивируя и так далее. Наша задача — защищать государство и не дать врагу никакого шанса», — подытожила Верещук.

Блокировка Telegram в Украине — последние новости:

Напомним, ранее нардеп от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин выступил с инициативой изменить законодательство, чтобы положить конец анонимности крупных Telegram-ресурсов. По его словам, это необходимо для борьбы с дезинформацией, которая распространяется в мессенджере.

В то же время, военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что попытки ограничить работу мессенджеру Telegram не остановят российские спецслужбы в поиске агентов, поскольку для вербовки могут использоваться любые цифровые платформы.