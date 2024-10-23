Центральную МСЭК ликвидируют до конца недели — Минздрав

Система медико-социальной экспертизы в Украине ожидает кардинальных изменений. МСЭКы после коррупционных скандалов исчезнут уже через несколько дней.

Центральную МСЭК ликвидируют уже к концу этой недели. Всю систему планируется свернуть до 31 декабря 2024 года.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Ирина Маркевич.

"Центральная комиссия МСЭК подчиняется Минздраву, и принято решение о ее полном расформировании. Также из нового — все члены и руководители МСЭК должны заполнять свои декларации и показывать, какие у них статки", — сообщила корреспондентка.

Отметим, что президент Украины поручил ликвидировать МСЭК до конца 2024 года. На днях она оказалась в центре нескольких коррупционных скандалов по оформлению инвалидности.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подчеркнул, что полностью поддерживает решение СНБО о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

В то же время планируют ввести цифровую европейскую модель. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Также он поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОТСТАВКА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕРЕЗ СКАНДАЛ ИЗ МСЕК? ЛЯШКО ОТВЕТИЛ, УЙДЕТ ЛИ ОН

Напомним, ранее правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

Впоследствии СБУ сообщила, что в 2024 году в Украине подозрение объявили 64 должностным лицам МСЭК, также было отменено более 4 тысяч выводов об инвалидности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.