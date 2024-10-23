Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня — МОЗ

Система медико-соціальної експертизи в Україні очікує на кардинальні зміни. МСЕКи після корупційних скандалів зникнуть вже за кілька днів.

Центральну МСЕК ліквідують вже до кінця цього тижня. Всю систему планують згорнути до 31 грудня 2024 року.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.

"Центральна комісія МСЕК підпорядковується МОЗ, і ухвалено рішення про її повне розформування. Також із нового - усі члені і керівники МСЕК мають заповнювати свої декларації і показувати, які у них статки", - повідомила кореспондентка.

Зазначимо, що президент України доручив ліквідувати МСЕК до кінця 2024 року. Днями вона опинилась у центрі кількох корупційних скандалів щодо оформлення інвалідності.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко наголосив, що абсолютно підтримує рішення РНБО про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Натомість планують запровадити цифрову європейську модель. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також він доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, аби завершити реформування МСЕК.

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Нагадаємо, раніше що правоохоронці викрили на незаконному збагаченні керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина. У родини знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.

Згодом СБУ повідомила, що 2024 року в Україні підозру оголосили 64 посадовцям МСЕК, також було скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

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