Часть Сум без света из-за атаки РФ: что известно

Отключение света

Реклама

В результате военной агрессии Российской Федерации в городе Сумы произошло частичное обесточивание. Часть потребителей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает АО «Сумыоблэнерго».

Ремонтные бригады энергетиков уже работают над восстановлением электроснабжения в пораженных районах города.

Реклама

«Помимо этого, продолжают действовать графики почасовых отключений. Энергетики работают над возобновлением электроснабжения!», — отметили в облэнерго.

Напомним, из-за дефицита электроэнергии по всей Украине 13 ноября снова вводятся графики отключений света. В частности, уже известны графики для столицы, Киевской, Одесской, Днепропетровской областей.

В Украине ситуация с электроснабжением может оставаться сложной еще около двух недель из-за возобновления российских ударов по энергетической инфраструктуре. Улучшение ожидается примерно в 20 числах ноября, однако даже тогда графики отключений электроэнергии продолжат действовать.