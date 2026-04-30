Военнослужащие на передовой получили четкие гарантии сроков службы «на нуле». Новым приказом Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Украине вводится регламентированная система ротаций: теперь непрерывное пребывание на боевых позициях ограничено двухмесячным сроком.

О том, как будут работать обновленные нормы и сколько времени бойцам выделят на восстановление, рассказывает РБК-Украина.

Что предусматривает приказ Сырского

По словам Главнокомандующего ВСУ, изменение логики войны из-за доминирования дронов заставляет трансформировать подходы к ротациям. Главная цель приказа — сохранение жизни и здоровья воинов.

«Приказ обязателен для выполнения для всех подразделений, выполняющих боевые задания на переднем крае», — подчеркнул Сырский.

Основные положения документа:

Срок на позициях Командиры должны обеспечить пребывание военных на переднем крае до 2 месяцев.

Сроки замены : Обязательная ротация должна состояться в срок не позднее одного месяца после истечения срока.

Восстановление : После выполнения заданий бойцам обязательно предоставляется время для отдыха и прохождения медицинского осмотра.

Логистика: Приказ требует своевременного пополнения запасов боеприпасов и еды на позициях.

За нарушение этих требований командиры будут нести «неотвратимую ответственность» по закону.

Почему это важно именно сейчас

Военнослужащий Сил ТрО и военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина отметил, что решение вызвано реальной ситуацией на поле боя. По его словам, ранее были случаи, когда бойцы находились непосредственно на позициях более 3 месяцев.

«Это совершенно правильное решение. Оно необходимо для поддержания боеспособности, профессиональных качеств и состояния здоровья личного состава. Кроме того, сейчас возникли резонансные моменты с доставкой продовольствия через дроны врага — приказ усиливает работу над поиском путей нормальной логистики», — объяснил Мусиенко.

Реально ли соблюсти сроки

Вопрос реальности выполнения приказа Сырского в условиях дефицита кадров является одним из самых острых. Эксперт Александр Мусиенко считает, что соблюдение срока «2 месяца на позициях — 1 месяц на проведение ротаций» вполне реально на практике, но это зависит от двух факторов.

Продолжение мобилизации Наличие подготовленных резервов является ключевым фактором для замены подразделений.

Применение технологий: Силы обороны все чаще используют наземные роботизированные комплексы (НРК). Они позволяют контролировать определенные точки без постоянного присутствия людей, что облегчает процесс ротации.

Как ротация работала раньше

По имеющимся открытым данным, на практике сроки устанавливало командование в зависимости от нужд фронта. В то же время четких публичных разъяснений по поводу максимального срока пребывания военных на боевых позициях нет.

Но Минобороны в прошлом году наработал механизм как альтернативу демобилизации: несколько месяцев отдыха после 90 дней непрерывного участия в боевых действиях.

Важно различать типы ротаций:

Внутренняя — это замена групп внутри подразделения.

Полная — вывод целой бригады на восстановление.

Исследования свидетельствуют, что после 60 дней передовой мотивация бойца резко снижается, а после 90 дней — критически возрастает риск боевого стресса и ПТСР.

Напомним, главком Александр Сырский сообщил, что ротации украинских воинов должны планироваться заранее, с учетом ситуации, характера боевых действий и имеющихся сил и средств.

«Командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до 2 месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца. Ротации наших воинов должны планироваться раньше времени, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств», — отметил он.

Также предусмотрен обязательный медосмотр и отдых после выполнения боевых заданий.

