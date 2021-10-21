Эксперт объяснил, когда стоит ожидать результат от усиления карантина в Украине

Эксперт объяснил, когда стоит ожидать результат от усиления карантина в Украине

Результат от усиления карантина в Украине будет не сразу.

Результат от усиления ограничений в "красных" зонах карантины Украина сможет увидеть только через две-три недели.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, сразу после усиления ограничений люди массово пошли на вакцинацию. Среди причин он указывает, что украинцы все же решили сделать прививку, потому что столкнулись с коронавирусом. На решение других же, по его мнению, повлияли ограничения.

"Кто-то потому что увидел, что чаще люди болеют, может кто-то из близких или знакомых заболел, и люди задумываются о своей защите. Вторая причина — это ограничение. Человек хочет свободно передвигаться, ходить на работу, в заведения или на мероприятия", — сообщил он.

Кроме того, он добавил, что по расчетам KSE, в сутки Украина может делать 250-350 тысяч прививок, это с теми ресурсами, которые есть сейчас.

"Очереди это не так уж плохо, главное, что есть поток желающих и люди хотят вакцинироваться", — подытожил он.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним, по состоянию на 21 октября в Украине от коронавируса уже проведено более 15 млн прививок.

Как сообщалось, врач рассказала, что даже в молодом возрасте и при отсутствии сопутствующих заболеваний последствия в случае заражения COVID-19 могут быть фатальными. Например, бывают случаи рецидивирующего тромбоза сосудов. Пациентам в результате приходилось ампутировать конечности.

Читайте также:

С сегодняшнего дня начинают действовать ограничения пассажирских перевозок между областями Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку