Франция осудила ракетный удар россиян по кафе в Краматорске

Франция осудила обстрел "Искандерами" кафе в Краматорске, который российская армия совершила вечером 27 июня. Официальный Париж называет удар страны-агрессорки военным преступлением.

Об этом говорится в заявлении французского Министерства иностранных дел.

В ведомстве подчеркивают, что Москва снова намеренно обстреляла в Украине объекты гражданской инфраструктуры. Своими действиями оккупанты "грубо нарушили международное гуманитарное право, целясь в место отдыха, где украинское население пыталось немного отдохнуть от страданий, причиненных российской агрессией".

В заявлении отмечают, что министерша иностранных дел Франции Катрин Колонна неоднократно заявляла, что такие действия Кремля "являются военными преступлениями и не должны оставаться безнаказанными".

Также МИД Франции осудило "принудительное перемещение по России украинских детей".

Отмечается, что Париж в тесной координации продолжит оказывать Украине военную поддержку для укрепления потенциала противовоздушной обороны, а также поддержку украинским судам в борьбе с безнаказанностью за такие преступления, резюмировали в ведомстве.

Ракетный удар Краматорска

Российская армия вечером 27 июня нанесла ракетный удар по центру Краматорска. оккупанты попали в общепит, где было большое скопление людей. Спасательные работы продолжались полтора дня. Погибли 12 человек. Среди жертв есть трое детей. В результате вражеских атак по Краматорску травмированы 65 человек.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал удар страны-агрессорки очередной демонстрацией террора. Политик подчеркнул, что снова Российская Федерация продолжает нарушать международное законодательство и совершать военные преступления.

Президент Колумбии Густаво Петр отреагировал на ракетный удар по пиццерии в городе, осудив ранения трех граждан его страны. Он подчеркнул, что Россия нарушает законы ведения войны, атакуя гражданских.

Читайте также: