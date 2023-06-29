Франція засудила ракетний удар росіян по кафе у Краматорську

Франція засудила обстріл "Іскандерами" кафе в Краматорську, який російська армія здійснила ввечері 27 червня. Офіційний Париж називає удар країни-агресорки воєнним злочином.

Про це йдеться у заяві французького Міністерства закордонних справ.

У відомстві наголошують, що Москва знову навмисно обстріляла в Україні об'єкти цивільної інфраструктури. Своїми діями окупанти "грубо порушили міжнародне гуманітарне право, цілячись у місце відпочинку, де українське населення намагалося трохи відпочити від страждань, завданих російською агресією".

У заяві зауважують, що міністерка закордонних справ Франції Кaтрін Колонна неодноразово заявляла, що такі дії Кремля "є воєнними злочинами і не повинні залишатися безкарними".

Також МЗС Франції засудило "примусове переміщення Росією українських дітей".

Зазначається, що Париж у тісній координації продовжить надавати Україні військову підтримку для зміцнення її потенціалу протиповітряної оборони, а також підтримку українським судам у боротьбі з безкарністю за такі злочини, резюмували в відомстві.

Ракетний удар Краматорську

Російська армія ввечері 27 червня завдала ракетного удару по центру Краматорська. Окупанти поцілили по закладу громадського харчування, де було велике скупчення людей. Рятувальні роботи тривали півтори доби. Загинуло 12 осіб. Серед жертв є троє дітей. У результаті ворожих атак по Краматорську травмовано 65 людей.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав удар країни-агресорки черговою демонстрацією терору. Політик наголосив, що знову Російська Федерація продовжує порушувати міжнародне законодавство та здійснювати військові злочини.

Президент Колумбії Густаво Петро відреагував на ракетний удар по піцерії у місті, засудивши поранення трьох громадян його країни. Він наголосив, що Росія порушує закони ведення війни, атакуючи цивільних.

Читайте також: