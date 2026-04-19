Глава МВД поддержал право на самозащиту: разрешат ли украинцам покупать оружие

Фото: Национальная полиция Украины / © Национальная полиция Украины

После теракта в Киеве 18 апреля, когда нападавший убил минимум 5 человек, украинцы начали снова спорить в соцсетях относительно того, нужна ли гражданским легализация оружия. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту.

Рассказываем больше, что известно о том, что министр МВД поддержал право украинцев на самозащиту.

Клименко поддержал право украинцев на вооруженную самозащиту

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что поддерживает право украинцев на вооруженную самозащиту.

Он заявил, что это стало очень кстати после начала полномасштабной войны в Украине, когда люди получали оружие для защиты страны.

«Считаю, что люди должны получить право на вооруженную самозащиту. Особенно после опыта, когда в начале полномасштабного вторжения гражданские люди получали оружие для национального сопротивления», — написал Клименко.

По словам главы МВД, в ближайшее время будут проведены экспертные обсуждения по этому вопросу. К обсуждениям привлекут народных депутатов, общественность, журналистов и ветеранов.

«Наша задача сделать выводы и усилить систему там, где это нужно. Именно над этим сейчас и работаем», — добавил Клименко.

Легализируют ли оружие в Украине: последние новости

Сейчас у украинцев дома хранится немало легального и нелегального оружия, которое люди получили, в том числе, во время начала полномасштабной войны. Не все оружие вернули правоохранителям.

Чтобы легализировать право на оружие для самозащиты для гражданских, необходимо принять закон.

Есть опасения, что получить разрешение на оружие в Украине станет еще сложнее.

Обсуждения тянутся с начала полномасштабной войны. Еще в 2022 году в МВД обещали, что украинцы смогут свободно покупать оружие для самозащиты. Однако этого не произошло.

Позже там заявили, что легализация оружия в Украине станет возможной, когда не будет источника поступления нелегального оружия с оккупированных территорий.