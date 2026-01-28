Градус выживания: где в квартире будет теплее всего в пик холодов и сможет ли ваше жилье выдержать блэкаут

Какие дома быстрее охлаждаются во время блэкаута и как можно согреться зимой / © iStock

Реклама

Из-за чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины, все больше украинцев ищут способы как выжить в квартире во время блэкаута.

Однако не все многоэтажки могут удержать тепло одинаково во время сильных морозов. Пока жители одних домов начинают замерзать уже через несколько часов после отключения тепла, другие могут комфортно чувствовать себя даже через пять дней.

От чего зависит скорость «замерзания» домов и как можно согреться в условиях блэкаута — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Что влияет на «замерзание» дома

Эксперт по ЖКХ Олег Попенко в комментарии «Телеграфу», отметил, что скорость охлаждения здания зависит не только от материалов, толщины стен и утепления, но и от внешних факторов.

«При одинаковой температуре минус 5, а влажность повышенная, дом замерзает быстрее. Когда ветер — дом также замерзнет гораздо быстрее», — пояснил Попенко.

Скорость охлаждения здания зависит не только от материалов, толщины стен и утепления, но и от внешних факторов / © Associated Press

Также охлаждение дома зависит от:

расположения — дома на открытых участках или с северной стороны, где постоянно дует ветер, теряют тепло быстрее, чем аналогичные постройки в низинах;

дистанции до ТЭЦ — чем дальше дом расположен от источника тепла, тем быстрее он остынет, поскольку теплоноситель теряет температуру еще во время движения по трубам.

Какие типы домов быстрее всего теряют тепло во время блэкаута

Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно в комментарии «Телеграфу» рассказала, что быстрее всего тепло во время длительных отключений света и тепла холодными домами являются панельные.

Реклама

Ненно отметила, что панельные дома, которые имеют 9 и 16 этажей охлаждаются значительно быстрее других.

Эксперт отметила, что быстрее всего охлаждаются 16-этажные панельные дома типа БПС (жилые здания 1970-1980-х годов - Ред.).

Как утверждает Кристина, такие здания на жилом массиве «Колибрис» (возле круга Леся Курбаса и Гната Юры), а также на перекрестке улиц Николая Руденко и Зодчих в Киеве.

После них тепло начнут терять девятиэтажные панельные дома.

Реклама

Какие дома лучше держат тепло во время морозов

Кристина Ненно отмечает, что кирпичные пятиэтажки «хрущевской» эпохи лучше сохраняют тепло по сравнению с панельными домами.

Она объяснила, что благодаря использованию красного кирпича такие сооружения имеют естественную теплоизоляцию: материал накапливает тепло и постепенно возвращает его в помещение даже после выключения батарей.

Хотя стены в таких домах толщиной около 40 см (что вдвое меньше «сталинки»), они значительно надежнее панели.

Такие дома часто встречаются на Сырце, Нивках, Дарнице и Воскресенке. Однако, по словам эксперта при температуре минус 5 градусов они могут продержаться не дольше чем 2-3 суток.

Реклама

В то же время многоэтажки, построенные из белого кирпича, имеют лучшие показатели энергоэффективности чем «хрущевки».

«Дома из белого кирпича строились гораздо позже. Там теплосбережение, энергоэффективность немного лучше. Они не являются супер энергоэффективными, но все же гораздо лучше держат тепло, чем обычные „панельки“, — пояснил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и основатель общественного объединения „Союз потребителей коммунальных услуг“ Олег Попенко.

Дома из белого силикатного кирпича лучше железобетона удерживают температуру, сохраняя тепло в течение 3-4 суток. Еще более высокую эффективность имеют «чешские проекты» — модернизированные панельные дома.

«Чешские панельки лучше. Во-первых, они построены по-другому. Их система построения обеспечивает сохранение тепла в доме гораздо лучше, чем наши «хрущевки-панельки», — отметил Олег Попенко.

Реклама

Как пояснил эксперт, благодаря качественной системе подачи тепла и соединению панелей по принципу «замок», что ликвидирует щели в швах, они остаются теплыми до 4-5 суток.

Абсолютными лидерами являются «сталинки» с кирпичными стенами толщиной 60-100 см. Несмотря на высокие потолки (до 4 метров — Ред.), массивная кладка работает как аккумулятор, который очень медленно отдает энергию. Это позволяет таким сооружениям выдерживать отключение отопления в течение 5-7 дней даже при температуре минус 5-10 градусов.

Какие дома лучше всего держат тепло во время блэкаутов

По словам Олега Попенко, лучше всего держат тепло в условиях блэкаута современные дома, которые были возведены в течение последних 10-15 лет.

«Обычный кирпичный дом, построенный и утепленный, может держать температуру и 3, 4, 5 дней, например», — пояснил эксперт.

Реклама

Он также отметил, что если здание утеплено минеральной ватой по периметру и имеет энергоэффективные двухкамерные стеклопакеты, то при температуре в минус 5 градусов на улице, в помещениях будет оставаться 15-17 градусов тепла.

Это возможно благодаря теплу от бытовых приборов и самих жителей.

Попенко отметил, что главное преимущество новостроек перед «панельками» — защищенность сетей: изолированные трубы позволяют системе выдерживать 5-7 дней без риска замерзания.

Бюджетные способы защитить дом от холода

Даже небольшие щели могут существенно снизить температуру в помещении, пишут «Новости.Live». Большинство проблем можно решить собственными силами и без больших затрат.

Реклама

Чаще всего холод попадает внутрь через неплотные окна, пороги дверей, подоконники и розетки на фасадных стенах.

Проверить герметичность легко — стоит поднести зажженную свечу или полоску бумаги к стыкам. Если пламя или бумага колеблются — вы нашли место сквозняка.

Также стоит утеплить ваши окна и подоконники, для того, чтобы остановить потерю тепла через окна:

обновите старые резиновые уплотнители;

используйте силиконовый герметик для заполнения мелких щелей;

наклейте специальную теплоизоляционную ленту на рамы;

если под подоконником есть пустоты, заполните их монтажной пеной.

Стоит позаботиться и о теплоизоляции дверей. Для входных и межкомнатных дверей стоит установить пороги или воспользоваться самоклеящимися уплотнителями. Дополнительную защиту создают термошторы или плотные портьеры — они работают как барьер для холодного воздуха из подъезда или улицы.

Реклама

Кроме того, вы можете разместить небольшие коврики у входа и мягкие текстильные валики («змейки»), чтобы перекрыть щели на полу под дверью или окнами.

Как согреться в доме во время блэкаута

Для поддержания тепла в доме без риска для жизни специалисты Министерства здравоохранения прежде всего советуют придерживаться принципа многослойности в одежде.

Использование термобелья, вещей из натуральных тканей и вязаных изделий в сочетании с пледами поможет эффективно сохранять температуру тела.

Специалисты Министерства здравоохранения советуют придерживаться принципа многослойности в одежде

Также важно поддерживать организм изнутри, употребляя горячие напитки и блюда. На случай длительных отключений стоит заранее подготовить термос с чаем или супом, которые будут держать тепло в течение нескольких часов.

Реклама

Дополнительно согреть кровать или тело можно с помощью грелок или пластиковых бутылок с горячей водой. При этом бутылку обязательно следует завернуть в полотенце, наполнять ее не более чем на две трети и надежно закручивать крышку, чтобы избежать ожогов.

Кроме этого, медики рекомендуют не оставаться неподвижными: легкая ходьба поможет разогнать кровь, однако важно не допускать чрезмерного потоотделения.

Что касается освещения, то днем следует максимально использовать солнечное тепло, открывая шторы, тогда как ночью окна следует плотно закрывать, чтобы минимизировать охлаждение помещения.

Эксперты советуют ночью плотно закрывать шторы, чтобы минимизировать охлаждение помещения. / © pexels.com

В то же время специалисты Daily Express во время длительных отключений света и отопления использовать химические или многоразовые грелки для рук, чтобы быстро согреться во время блэкаута. Одноразовые пакеты активируются сразу после открытия упаковки, а многоразовые можно использовать снова после термической обработки — это идеальное решение для тех, кто работает за компьютером или читает в холоде.

Реклама

Также стоит воспользоваться перчатками без пальцев (митенками). Они надежно согревают запястья и ладони, не мешая пользоваться смартфоном или печатать, что в сочетании с теплым свитером значительно повышает комфорт.

Ранее ТСН.ua писал о лучших 10 гаджетах, которые помогут сохранить комфорт и оставаться на связи даже без света

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.