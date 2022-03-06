Харьков и область временно без теле- и радиотрансляции из-за обстрела телебашни

Харьков и область временно без теле- и радиотрансляции из-за обстрела телебашни

Уничтожены технические помещения телебашни.

Регион в Харькове временно остался без теле- и радиотрансляции из-за обстрела телебашни. Российская авиация ударила по телевышке на Павловом поле.

Госспецсвязи просит жителей Харькова и области, у которых есть такая возможность, воспользоваться альтернативными каналами получения объективной информации.

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Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами: