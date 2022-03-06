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Харьков и область временно без теле- и радиотрансляции из-за обстрела телебашни

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Харьков и область временно без теле- и радиотрансляции из-за обстрела телебашни

pixabay.com

Уничтожены технические помещения телебашни.

Регион в Харькове временно остался без теле- и радиотрансляции из-за обстрела телебашни. Российская авиация ударила по телевышке на Павловом поле.

Госспецсвязи просит жителей Харькова и области, у которых есть такая возможность, воспользоваться альтернативными каналами получения объективной информации.

Кроме эфирного вещания получить бесплатный доступ к украинским телеканалам можно несколькими способами:

  • На спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к ним бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенная система.
  • В Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).
  • На ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.
  • Кроме того, слушайте украинское радиовещание в интернет-радио.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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