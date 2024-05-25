Использование морских дронов: Буданов рассказал о потерях РФ

Эти новые разработки хорошо зарекомендовали себя и дают результат.

Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал о результатах использования ударных морских платформ без экипажа и рассказал о перспективах их развития.

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Это он рассказал во время форума United24.

Он заявил, что эти новейшие разработки хорошо зарекомендовали себя и приносят результат.

"Люди дают результат, работающие на этой технике. Треть уничтоженного боевого потенциала черноморского флота РФ ― это максимально приличный показатель. И все это благодаря труду каждого из вас ― без вас этого бы не было. Я еще раз хочу вас за это поблагодарить", — сказал Кирилл Буданов.

По его словам, роботизированные морские платформы сейчас совершенствуются: речь идет, в частности, об установке на них систем для поражения небольших надводных и воздушных целей, а также нанесении ударов по побережьям.



"Системы модернизируются. Технологии осваиваются. Появляются новые технологии. Так что со временем мы увидим, пожалуй, полную доминацию безэкипажных морских судов над привычными боевыми кораблями. Как минимум, в закрытых акваториях или полузакрытых, как Черное море, Средиземное море и т.д. Это ― точно путь развития", ― отметил Кирилл Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов поделился своим необычным хобби.

Кроме того, мы ранее информировали, что Буданов поддержал проведение "форума российской оппозиции" во Львове.

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