Використання морських дронів: Буданов розповів про втрати РФ

Ці новітні розробки добре зарекомендували себе і дають результат.

Начальник ГУР Кирило Буданов розповів про результати використання ударних безекіпажних морських платформ та розповів про перспективи їхнього розвитку.

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Поро це він розповів під час форуму United24.

Він заявив, що ці новітні розробки добре зарекомендували себе і дають результат.

"Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту РФ ― це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас ― без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати", ― сказав Кирило Буданов.

За його словами, роботизовані морські платформи нині вдосконалюються: йдеться, зокрема, про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також ― нанесення ударів по узбережжях.



"Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це ― точно шлях розвитку", ― зазначив Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов поділився своїм незвичайним хобі.

Крім того, ми раніше інформували, що Буданов підтримав проведення "форуму російської опозиції" у Львові.

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