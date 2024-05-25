Використання морських дронів: Буданов розповів про втрати РФ

Ці новітні розробки добре зарекомендували себе і дають результат.
Начальник ГУР Кирило Буданов розповів про результати використання ударних безекіпажних морських платформ та розповів про перспективи їхнього розвитку.
Поро це він розповів під час форуму United24.
Він заявив, що ці новітні розробки добре зарекомендували себе і дають результат.
"Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу чорноморського флоту РФ ― це максимально пристойний показник. І все це завдяки праці кожного з вас ― без вас цього б не було. Я ще раз хочу вам за це подякувати", ― сказав Кирило Буданов.
За його словами, роботизовані морські платформи нині вдосконалюються: йдеться, зокрема, про встановлення на них систем для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також ― нанесення ударів по узбережжях.
"Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями. Як мінімум, у закритих акваторіях або напівзакритих, як Чорне море, Середземне море тощо. Це ― точно шлях розвитку", ― зазначив Кирило Буданов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов поділився своїм незвичайним хобі.
Крім того, ми раніше інформували, що Буданов підтримав проведення "форуму російської опозиції" у Львові.
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