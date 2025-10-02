- Дата публикации

- Украина
Из-за обстрела РФ часть Чернигова осталась без горячей воды, в городе - отключение света
Из-за массированного удара РФ были поражены важные энергетические объекты на территории Черниговской области.
В Чернигове в результате российской атаки и обесточивания города остановили работу большинство котельных. По ряду адресов прекратили подачу горячей воды.
Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского горсовета.
Отмечается, что после вчерашнего удара по энергетической инфраструктуре оперативный персонал предприятия "Облтеплокоммунэнерго" перезапустил шесть котельных в районах, где удалось возобновить электроснабжение.
С возобновлением энергопитания будут подключать и остальные котельные. Также постепенно восстанавливается горячее водоснабжение.
Отметим, в Чернигове со вчерашнего вечера ввели графики почасового отключения электроснабжения. Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы заживить сразу всех потребителей.
Напомним, в результате вражеского удара 1 октября по энергообъекту в части общин Черниговщины отсутствует электроснабжение. После удара 307 тысяч потребителей отключили от сети.
Из-за обстрела в области ввели график отключений света. Он начал действовать с 20:00 1 октября. Было задействовано сразу четыре очереди – три часа со светом через шесть часов без света (3/6).