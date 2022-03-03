Мировые вещатели покупают права на сериал «Слуга народа»

Редактор издания The Wall Street Journal пишет, что президент Владимир Зеленский стал лицом сопротивления Украины против вторжения Путина.

Мировые вещатели скупают права на сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в роли президента Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Broadcasters по всему миру приобретают права на “Servant of the People,” на old TV show starring Ukrainian President Volodymyr Zelensky as Ukrainian president #WSJWhatsNow https://t.co/KjIVhYDGXU pic.twitter.com/UgcXj — The Wall Street Journal (@WSJ) 3 марта 2022

Редактор издания пишет, что президент Владимир Зеленский стал лицом сопротивления Украины против вторжения российского главы Владимира Путина.

С начала войны 24 февраля Зеленский в бронежилете, призывая мир подняться против терроризма, захватил внимание международной общественности.

"Поскольку российское давление усиливается, а воздушные и ракетные удары расширяются, чтобы поразить все больше гражданских целей, президент Зеленский знает, что он возглавляет список Кремля для убийства или захвата, но настаивает, что ни он, ни его семья не уйдут, поскольку он хочет сохранить свою страну", – пишет издание.

"Мы прогоним их с позором", – сказал он в видеообращении, опубликованном в четверг.

"Каждый оккупант должен знать, что здесь ничего не получит. У них не будет никого, кому бы они могли подчиняться. Куда бы они ни вошли, они будут уничтожены. Им не будет покоя. У них не будет еды. У них не будет ни одной спокойной минуты", — цитирует Зеленского The Wall Street Journal.