Мировые вещатели покупают права на сериал «Слуга народа»

Редактор издания The Wall Street Journal пишет, что президент Владимир Зеленский стал лицом сопротивления Украины против вторжения Путина.
Мировые вещатели скупают права на сериал «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в роли президента Украины.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Broadcasters по всему миру приобретают права на “Servant of the People,” на old TV show starring Ukrainian President Volodymyr Zelensky as Ukrainian president #WSJWhatsNow https://t.co/KjIVhYDGXU pic.twitter.com/UgcXj— The Wall Street Journal (@WSJ) 3 марта 2022
Редактор издания пишет, что президент Владимир Зеленский стал лицом сопротивления Украины против вторжения российского главы Владимира Путина.
С начала войны 24 февраля Зеленский в бронежилете, призывая мир подняться против терроризма, захватил внимание международной общественности.
"Поскольку российское давление усиливается, а воздушные и ракетные удары расширяются, чтобы поразить все больше гражданских целей, президент Зеленский знает, что он возглавляет список Кремля для убийства или захвата, но настаивает, что ни он, ни его семья не уйдут, поскольку он хочет сохранить свою страну", – пишет издание.
"Мы прогоним их с позором", – сказал он в видеообращении, опубликованном в четверг.
"Каждый оккупант должен знать, что здесь ничего не получит. У них не будет никого, кому бы они могли подчиняться. Куда бы они ни вошли, они будут уничтожены. Им не будет покоя. У них не будет еды. У них не будет ни одной спокойной минуты", — цитирует Зеленского The Wall Street Journal.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217 ед,
- боевых бронированных машин – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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