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Світові мовники купують права на серіал «Слуга народу»

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Світові мовники купують права на серіал «Слуга народу»

Офіс Президента України

Редактор видання The Wall Street Journal пише, що президент Володимир Зеленський став обличчям опору України проти вторгнення Путіна.

Світові мовники скуповують права на серіал «Слуга народу» з Володимиром Зеленським у ролі президента України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Редактор видання пише, що президент Володимир Зеленський став обличчям опору України проти вторгнення російського глави Володимира Путіна.

З початку війни 24 лютого Зеленський у бронежилеті, закликаючи світ піднятися проти тероризму, захопив увагу міжнародної громадськості.

"Оскільки російський натиск посилюється, а повітряні та ракетні удари розширюються, щоб вразити все більше цивільних цілей, президент Зеленський знає, що він очолює список Кремля для вбивства або захоплення, але наполягає, що ні він, ні його сім’я не підуть, оскільки він намагається зберегти свою країну", - пише видання.

"Ми проженемо їх із ганьбою", – сказав він у відеозверненні, опублікованому в четвер.

"Кожен окупант повинен знати, що тут нічого не отримає. У них не буде кому підкорятися. Куди б вони не увійшли, їх буде знищено. Вони не матимуть спокою. У них не залишиться їжі. Вони не матимуть жодної спокійної хвилини", - цитує Зеленського The Wall Street Journal.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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