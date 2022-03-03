Світові мовники купують права на серіал «Слуга народу»

Редактор видання The Wall Street Journal пише, що президент Володимир Зеленський став обличчям опору України проти вторгнення Путіна.

Світові мовники скуповують права на серіал «Слуга народу» з Володимиром Зеленським у ролі президента України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Broadcasters around the world are buying the rights to “Servant of the People,” an old TV show starring Ukrainian President Volodymyr Zelensky as the Ukrainian president #WSJWhatsNow https://t.co/KjIVhYDGXU pic.twitter.com/UgcX2jOV6Z — The Wall Street Journal (@WSJ) March 3, 2022

Редактор видання пише, що президент Володимир Зеленський став обличчям опору України проти вторгнення російського глави Володимира Путіна.

З початку війни 24 лютого Зеленський у бронежилеті, закликаючи світ піднятися проти тероризму, захопив увагу міжнародної громадськості.

"Оскільки російський натиск посилюється, а повітряні та ракетні удари розширюються, щоб вразити все більше цивільних цілей, президент Зеленський знає, що він очолює список Кремля для вбивства або захоплення, але наполягає, що ні він, ні його сім’я не підуть, оскільки він намагається зберегти свою країну", - пише видання.

"Ми проженемо їх із ганьбою", – сказав він у відеозверненні, опублікованому в четвер.

"Кожен окупант повинен знати, що тут нічого не отримає. У них не буде кому підкорятися. Куди б вони не увійшли, їх буде знищено. Вони не матимуть спокою. У них не залишиться їжі. Вони не матимуть жодної спокійної хвилини", - цитує Зеленського The Wall Street Journal.