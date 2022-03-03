Світові мовники купують права на серіал «Слуга народу»

Редактор видання The Wall Street Journal пише, що президент Володимир Зеленський став обличчям опору України проти вторгнення Путіна.
Світові мовники скуповують права на серіал «Слуга народу» з Володимиром Зеленським у ролі президента України.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Broadcasters around the world are buying the rights to “Servant of the People,” an old TV show starring Ukrainian President Volodymyr Zelensky as the Ukrainian president #WSJWhatsNow https://t.co/KjIVhYDGXU pic.twitter.com/UgcX2jOV6Z— The Wall Street Journal (@WSJ) March 3, 2022
Редактор видання пише, що президент Володимир Зеленський став обличчям опору України проти вторгнення російського глави Володимира Путіна.
З початку війни 24 лютого Зеленський у бронежилеті, закликаючи світ піднятися проти тероризму, захопив увагу міжнародної громадськості.
"Оскільки російський натиск посилюється, а повітряні та ракетні удари розширюються, щоб вразити все більше цивільних цілей, президент Зеленський знає, що він очолює список Кремля для вбивства або захоплення, але наполягає, що ні він, ні його сім’я не підуть, оскільки він намагається зберегти свою країну", - пише видання.
"Ми проженемо їх із ганьбою", – сказав він у відеозверненні, опублікованому в четвер.
"Кожен окупант повинен знати, що тут нічого не отримає. У них не буде кому підкорятися. Куди б вони не увійшли, їх буде знищено. Вони не матимуть спокою. У них не залишиться їжі. Вони не матимуть жодної спокійної хвилини", - цитує Зеленського The Wall Street Journal.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- бойових броньованих машин ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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