Українці зібрали 80 млн гривень на українську армію через "Дію"

Також зросла допомога у криптовалюті.

Українці перерахували на потреби української армії 80 млн гривень через застосунок "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він також зазначив, що допомога у криптовалюті також зросла. Світова криптоспільнота зібрала для України майже $55 млн.

Нагадаємо, в "Дії" з'явилася нова послуга: можна переказати кошти українській армії.