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Українці зібрали 80 млн гривень на українську армію через "Дію"

Українці зібрали 80 млн гривень на українську армію через "Дію"

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Українці зібрали 80 млн гривень на українську армію через "Дію"

Фото: diia.gov.ua

Також зросла допомога у криптовалюті.

Українці перерахували на потреби української армії 80 млн гривень через застосунок "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він також зазначив, що допомога у криптовалюті також зросла. Світова криптоспільнота зібрала для України майже $55 млн.

Нагадаємо, в "Дії" з'явилася нова послуга: можна переказати кошти українській армії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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