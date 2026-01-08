Мужчина заявил об избиении и содержании в ТЦК: полиция открыла производство

Полиция / © Национальная полиция Украины

В Вознесенском районе Николаевской области полиция открыла уголовное производство по заявлению мужчины о незаконном лишении свободы и нанесении телесных повреждений.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, 6 января в Вознесенское районное управление полиции обратился 40-летний мужчина. Он заявил, что с 25 декабря 2025 по 6 января 2026 его якобы незаконно удерживали и применяли к нему физическое насилие военнослужащие одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

По этому факту следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека, сопровождавшееся причинением физических страданий в течение длительного времени.

Правоохранители проводят следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия и лиц, которые могут быть причастны к возможному преступлению. Досудебное расследование продолжается.

Реакция Николаевского ТЦК

В Николаевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки заявили, что им известно об этом инциденте и уже начато служебное расследование.

В ТЦК и СП отметили, что целью проверки является объективное уяснение всех обстоятельств, установление участников события и степени их ответственности. Там также отметили готовность полностью сотрудничать с правоохранительными органами.

"Позиция руководства однозначна: если во время следствия будет доказано, что военнослужащие ТЦК и СП превысили свои полномочия или совершили противоправные действия в отношении гражданина, они понесут суровое наказание, предусмотренное законом", - заявили в областном ТЦК и СП.

В ведомстве призвали общественность дождаться результатов служебного расследования и официальных выводов правоохранительных органов.

Напомним, Государственное бюро расследований задержало военного со взвода охраны районного ТЦК и СП в Ивано-Франковской области, который вместе с начальником пытал военнообязанных. Один из пострадавших получил столь тяжелые травмы, что врачи были вынуждены удалить ему внутренний орган.