В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК: подробности
Пострадавшие находятся в больнице.
В Днепре исполнение служебных обязанностей работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) завершилось кровопролитием. Местный житель с ножом набросился на военных посреди улицы.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Событие произошло сегодня, в 14:40, на улице Калиновой. Группа военнослужащих проводила плановые мероприятия по оповещению населения. В ходе общения с гражданином ситуация резко обострилась. Мужчина нанес ранения двум военнослужащим ТЦК.
Степень тяжести травм устанавливают медики, однако известно, что обоих пострадавших пришлось госпитализировать в больницу.
Чтобы унять злоумышленника и осуществить его задержание, один из военнослужащих применил оружие.
«Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух», — отметили в полиции.
На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.
Решается вопрос о правовой квалификации действий нападающего.
Напомним, в Одессе в Киевском районном ТЦК доставленный полицией за нарушение правил учета мужчина порезал себе вены во время оформления документов. По данным военных, задержанный попытку самоувечья предпринял демонстративно с целью давления и избегания призыва.
В ТЦК добавили, что пострадавший вел себя агрессивно, угрожал персоналу ножом и мешал медикам оказывать помощь, однако в конце концов был госпитализирован.