В Днепре мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК: подробности

В Днепре исполнение служебных обязанностей работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) завершилось кровопролитием. Местный житель с ножом набросился на военных посреди улицы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Событие произошло сегодня, в 14:40, на улице Калиновой. Группа военнослужащих проводила плановые мероприятия по оповещению населения. В ходе общения с гражданином ситуация резко обострилась. Мужчина нанес ранения двум военнослужащим ТЦК.

Степень тяжести травм устанавливают медики, однако известно, что обоих пострадавших пришлось госпитализировать в больницу.

Чтобы унять злоумышленника и осуществить его задержание, один из военнослужащих применил оружие.

«Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух», — отметили в полиции.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления.

Решается вопрос о правовой квалификации действий нападающего.

Напомним, в Одессе в Киевском районном ТЦК доставленный полицией за нарушение правил учета мужчина порезал себе вены во время оформления документов. По данным военных, задержанный попытку самоувечья предпринял демонстративно с целью давления и избегания призыва.

В ТЦК добавили, что пострадавший вел себя агрессивно, угрожал персоналу ножом и мешал медикам оказывать помощь, однако в конце концов был госпитализирован.