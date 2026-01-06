ТСН в социальных сетях

Украина
46
1 мин

На Запорожье враг атаковал авто полиции, ранены правоохранители

Полицейский автомобиль в Воздвижевке подвергся удару дрона РФ

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Скорая помощь

Скорая помощь / © Freepik

В Пологовском районе Запорожской области6 января российские войска атаковали служебный автомобиль полиции с помощью дрона, в результате чего трое правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

по словам Федорова, инцидент произошел в Воздвижевке, когда полицейский автомобиль двигался по автодороге. Российский FPV-дрон нанес удар по служебному транспортному средству, в результате чего пострадали трое правоохранителей — двое мужчин в возрасте 46 и 29 лет и 41-летняя женщина. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, их состояние контролируют врачи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье и Запорожском районе российские войска атаковали жилые дома и объекты инфраструктуры, запустив управляемые авиабомбы. В результате ударов пострадали по меньшей мере 26 граждан.

46
