- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 46
- Время на прочтение
- 1 мин
На Запорожье враг атаковал авто полиции, ранены правоохранители
Полицейский автомобиль в Воздвижевке подвергся удару дрона РФ
В Пологовском районе Запорожской области6 января российские войска атаковали служебный автомобиль полиции с помощью дрона, в результате чего трое правоохранителей получили ранения.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
по словам Федорова, инцидент произошел в Воздвижевке, когда полицейский автомобиль двигался по автодороге. Российский FPV-дрон нанес удар по служебному транспортному средству, в результате чего пострадали трое правоохранителей — двое мужчин в возрасте 46 и 29 лет и 41-летняя женщина. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, их состояние контролируют врачи.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье и Запорожском районе российские войска атаковали жилые дома и объекты инфраструктуры, запустив управляемые авиабомбы. В результате ударов пострадали по меньшей мере 26 граждан.