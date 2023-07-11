Нардеп Чернев разъяснил, почему для Украины выгодно вступление в НАТО без ПДЧ

План действий по членству – это крупный бюрократический процесс, которого Украина может избежать.

Украина избежит много лишней бюрократии при вступлении в Североатлантический альянс благодаря ускоренной процедуре присоединения к блоку, одобренной сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе.

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Об этом в эфире телемарафона заявил глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.

Он заявил, что План действий по членству – это крупный бюрократический процесс, которого Украина может избежать благодаря решению на саммите НАТО.

"Основное отличие в том, что мы оставляем за скобками лишнюю бюрократию. То есть ПДЧ — это такой бюрократический процесс, который может затянуться на годы. Некоторые страны выполняли ПДЧ десять, а то и двенадцать лет. У нас нет столько времени", — отметил Чернев. .

Также он заявил, что Киев предложил НАТО создать конкретный перечень реформ и индикаторы их выполнения, необходимые для интеграции нашей страны.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги первого дня своего визита в Вильнюс на саммит НАТО.

Кроме того, мы ранее информировали, что в НАТО решили, что Украина получит приглашение, "когда члены Альянса придут к соглашению, и будут выполнены условия". В то же время ПДЧ для Украины все же отменят.

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