Нардеп Чернєв роз'яснив, чому для України вигідний вступ до НАТО без ПДЧ

План дій щодо членства — це великий бюрократичний процес, якого Україна може уникнути.

Україна уникне багато зайвої бюрократії під час вступу до Північноатлантичного альянсу завдяки прискореній процедурі приєднання до блоку, яку сьогодні схвалили на саміті НАТО в Вільнюсі.

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Про це в етері телемарафону заявив голова постійної української делегації в Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Він заявив, що План дій щодо членства — це великий бюрократичний процес, якого Україна може уникнути завдяки рішенню на саміті НАТО.

"Основна відмінність у тому, що ми залишаємо за дужками зайву бюрократію. Тобто ПДЧ — це такий бюрократичний процес, який може затягтися на роки. Деякі країни виконували ПДЧ десять, а то й дванадцять років. У нас немає стільки часу", - зазначив Чернєв.

Також він заявив, що Київ запропонував НАТО створити конкретний перелік реформ та індикатори їх виконання, які необхідні для інтеграції нашої країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підбив підсумки першого дня свого візиту до Вільнюса на саміт НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що у НАТО вирішили, що Україна отримає запрошення, "коли члени Альянсу дійдуть згоди, і будуть виконані умови". Водночас ПДЧ для України таки скасують.

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