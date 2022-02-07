Народные приметы, обряды и обычаи 7 февраля 2022 года

Дует ветер, а инея не было — жди бури.

7 февраля церковь и верующие чтят память святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского, святителя Моисея, архиепископа Новгородского, мученицы Филицаты и сыновей ее Януария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра, Виталия и Мараила, иконы Божией Матери "Утоли мои печали".

7 февраля: украинские народные приметы

Гуси и утки купаются в снегу — на оттепели и ветер.

Белые облака — к морозу, ясные сумерки — к стуже.

Утренняя звезда быстро гаснет — на мороз.

Дует ветер, а инея не было — жди бури.

Снег идет лопатый — на длительную непогоду и мокроту.

Красный огонь в печи – на мороз, белый – на оттепели, а когда жар сбивается в «комья» – на тепло.

7 февраля: церковный праздник

Григорий Богослов, Григорий Назианзин, Назианский – византийский богослов и ритор, епископ Назианза и Сасима, константинопольский патриарх, один из отцов церкви, великий христианский святой.

Его родителями были епископ Назианзский Григорий и праздник Нонна. Григорий Богослов (Назианзин) учился в лучших школах Александрии и Афин, дружил с Василием Великим, проповедовал против ариан. Мать его происходила из знатной и благочестивой христианской семьи и приходилась двоюродной сестрой святителю Амфилохию, епископу Иконийскому. Святая Нона вышла замуж за Григория Арианского, богатого землевладельца, который под влиянием жены изменил веру (до женитьбы он принадлежал к одной из иудейских сект), принял святое крещение и стал ревностным христианином. Впоследствии Григорий Ариазанский был рукоположен в сан пресвитера, а затем — епископа Назианзинского и всецело посвятил себя служению Церкви Христовой.

За молитвами благочестивых Григория и Ноны у них родился сын Григорий, еще до рождения обещанный матерью на служение Богу. Родители дали Григорию, а также его младшему брату Кесарию блестящее образование.

После домашних занятий с дядей, епископом Иконийским, опытным преподавателем риторики, святой Григорий прошел курс обучения и в школах Назианза, и в Кесарии Кападокийской и Александрии. У юноши были чрезвычайные способности. Узнав от матери, что он посвящен Богу, святой Григорий принял обет сохранить себя в целомудрии и чистоте. Риторика — предмет, который удавался ему больше всего. Для завершения своего образования святой Григорий отправился в Афины. Здесь он встретил святого Василия Великого, с которым его соединила неразрывная дружба.

В Афинах святой Григорий познакомился с Юлианом по прозвищу "Отступник", который, став императором, отрекся от христианства и пытался было возродить язычество в Римской империи. Шесть лет провел святой Григорий в Афинах, изучая литературу, философию, математику, музыку, геометрию, астрономию.

После окончания учебы по просьбе афинян святой Григорий остался в Афинах на короткое время преподавателем красноречия, а затем вернулся к родителям в Назианз, где имея 30 лет, принял святое крещение от своего отца, бывшего в то время епископом.

Затем умерли отцы святителя Григория. Тогда он удалился в Исаврийскую Селевкию, где служил при церкви святой великомученицы Текли. Здесь он принял попечительство над больницами и приютах престарелых. Много труда приложил святитель Григорий, извлекая средства для обеспечения больниц и организовывая в них порядок.

После смерти святителя Василия Великого Григорий, выполняя предсмертную просьбу своего друга, подается в Константинополь для борьбы с ересью Македония.

Практически все храмы Константинополя были под властью еретиков. Святитель Григорий стал служить и проповедовать в небольшой домашней церкви своих родственников, которую назвал Анастасия, веря, что здесь начнет воскресать православие. С волшебной убедительностью он опровергал все доводы еретиков, вдохновенно раскрывая истинное учение Церкви. Слушатели сплачивались около епископской кафедры, громко выражая знаки одобрения и записывая слова святителя. Горячая проповедь святителя Григория, его глубокое знание и толкование Священного Писания, праведная христианская жизнь привлекали к нему все большее число паств и ему удалось добиться значительного ослабления еретиков.

При поддержке Александрийского Патриарха Петра и Константинопольского императора Феодосия святитель Григорий Богослов был поставлен патриархом Константинопольским и утвержден в этом сане II Вселенском Соборе.

Однако возведение святителя Григория на Константинопольскую кафедру вызвало недовольство со стороны Египетских и Македонских епископов. Это вызывало беспокойство и несогласие в Церкви. Тогда святой Григорий решил уйти из Константинополя, чтобы унять раздор. Ни увещевания императора, ни просьбы духовенства не сломили воли святителя.

Святитель Григорий вел строго подвижнический образ жизни: ходил босиком, имел только единственную одежду, спал на земле или на ложе из древесных ветвей; едой для него служили хлеб и овощи, питьем – вода, в которую он иногда примешивал немного уксуса.

В город возмущен ересью Назианз, святитель Григорий поставил благочестивого епископа Евлалия. Обращаясь с многочисленными посланиями, святитель продолжал мужественно обличать еретиков и разъяснять истинное вероучение. Он великодушно простил юношу, пытавшегося убить его в Константинополе.

Григорий Богослов оставил большое наследие: 243 послания, 507 духовных стихов и 45 проповедей.

7 февраля: что следует делать

отдать старые вещи на благотворительность;

раздать излишек продовольствия соседям и друзьям;

давать положительные отзывы;

отдать косточки после обеда и хлеб бездомным животным;

делиться знаниями с другими;

печь пироги и делиться нами;

сдавать кровь.

7 февраля: что не стоит делать

выходить из дома без особой нужды;

трудно работать;

подстригать волосы и ногти.

7 февраля: народные традиции

Ранее в этот день решались денежные и торговые вопросы. А чтобы дела складывались счастливо, нужно под прилавок положить заговоренный кусочек сахара, пряча от посторонних глаз.

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