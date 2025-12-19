Настоящая беда для украинской армии: Жорин сказал, кто вредит войску

Максим Жорин / © t.me/MaksymZhorin

Реклама

Настоящая беда для украинской армии — так называемые «бумажные» генералы и полковники, не понимающие современную войну.

Такое мнение высказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в Telegram.

«Вообще ни на каком уровне не может эффективно командовать человек, не понимающий, что происходит. Как на уровне взвода, так и на самых высоких уровнях, командиры должны назначаться по двум основным критериям: авторитет и компетентность», — подчеркнул военный.

Реклама

По наблюдению Жорина, в противном случае все начинается с постановки неадекватных задач, неразумного распределения сил и средств, а завершается потерями на карте Deepstate.

В то же время он отметил, что есть достаточно много старых офицеров, которые учатся и развиваются и нормально воюют.

«Однако много и тех, кто несет войску только вред. Очистить армию от них — одна из важнейших задач, если мы хотим построить современную и эффективную структуру», — подытожил Жорин.

Ранее Максим Жорин заявил, что такую скорость продвижения врага на фронте он уже давно не помнит.