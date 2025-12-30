Не всем будут выключать свет по графикам: в правительстве готовят важное решение

Отключение света. / © Associated Press

В Украине в некоторых населённых пунктах могут не выключать свет по графикам. Речь идет о потребителях, у которых были очень продолжительные аварийные отключения.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба, сообщает «24 Канал».

По его словам, Кабинет министров разрабатывает возможности, чтобы не выключать электроэнергию по графику потребителям, у которых продолжались аварийные отключения по 8 часов. Именно эти районы будут стараться не вносить в плановые графики.

Кулеба отметил, что во время массированной атаки 27 декабря россияне запустили более 500 дронов и 30 ракет по энергетической инфраструктуре Киева и области. Пока решений о синхронизации графиков и наличии света в тех районах, где только недавно отменили аварийные отключения, нет.

«Сейчас Министерство энергетики работает, чтобы такого не происходило и сидевшие более 8 часов без электричества не попадали сразу в план графиков отключений», — подчеркнул он.

Кулеба также добавил, что в Вышгородском районе Киевской области аварийные отключения до сих пор продолжаются. В регионе до сих пор не заживили 10 тысяч абонентов. В Киеве удалось стабилизировать ситуацию и вернуться к графикам стабилизационных отключений.

Как сообщалось, масштабная атака ночью и утром 27 декабря погрузила Киев в холод и тьму. Без централизованного теплоснабжения осталось более 2600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Кроме того, введены экстренные отключения света.

Напомним, в.и.о министра энергетики Артем Некрасов убежден, что блекаут в Украине — это не главная цель российских ударов по объектам энергетики. Прежде всего оккупанты стремятся оказывать психологическое давление на население, чтобы посеять среди украинцев панические настроения.