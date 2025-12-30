В Минэнерго назвали настоящую цель ударов РФ по энергетике – это не блекаут

Свеча. / © Getty Images

Реклама

Главная цель российских ударов по объектам энергетики Украины — не погрузить страну в блекаут. оккупанты стремятся оказывать психологическое давление на население.

Такое мнение высказал временный исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов в интервью Forbes.

Политик предположил, что россияне не хотят полностью обесточить Украину. Обстрелы энергетики для армии РФ — это скорее инструмент давления на украинцев. Россияне пытаются посеять панику среди населения.

Реклама

«Одно дело, когда нет электричества, совсем другое — когда зимой нет отопления. Цель этой кампании — попытаться посеять панику, сломить сопротивление и разделить общество», — рассказал представитель министерства.

По его словам, речь идет именно о психологическом давлении на украинцев. Именно поэтому ключевой целью ударов россиян сейчас не только электроснабжение, но и системы теплоснабжения в городах. Страна-агрессорка обстреливает инфраструктуру так, чтобы нарушить целостность энергосистемы. Таким образом, ухудшается поставка электроэнергии на Левобережье и в отдельных регионах Правобережья.

В то же время, отметил представитель Минэнерго, если Россия перестанет наносить удары по энергетической инфраструктуре, то Украине для возобновления стабильной работы энергосистемы без отключений понадобится около двух месяцев.

Как сообщалось, украинские АЭС из-за ударов РФ снизили генерацию. Энергетики работают для восстановления сети. Россияне наносят удары по критической инфраструктуре, обеспечивающей питание и выдачу мощностей АЭС.

Реклама

Заметим, ранее гендиректор ДТЭК Максим Тимченко сообщал, что в Украине эта зима будет одна из самых тяжелых. Из-за атак на электростанции люди остаются без электроэнергии до 15–20 часов. Оккупанты массированно атакуют станции ДТЭК.