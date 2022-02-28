Нет воды и связи: жители Бучи рассказали о ситуации в городе после обстрелов

Нет воды и связи: жители Бучи рассказали о ситуации в городе после обстрелов

Жители Бучи остались без воды и мобильной связи.

Вчера, 27 февраля, город Буча Киевской области оказался в центре военных действий российских оккупантов, пытающихся прорваться в Киев. Вражескую колону украинская армия уничтожила, враги были остановлены.

Вчера снаряды врагов попали в несколько многоэтажек города, также многие жилые дома обстреляны.

Буча

Буча

Сейчас ситуация в Буче контролируется. По словам местных жителей, сегодня, 28 февраля, были слышны выстрелы и взрывы. Боевые действия продолжаются, ведь вражеские войска не оставляют надежду пробраться в столицу. Украинские защитники мужественно отбивают атаки.

В результате враждебных действий пострадала инфраструктура города.

Местные жители нового массива Бучи рассказали ТСН.ua, что в их домах нет воды из-за повреждений оккупантами водонапорной башни.

Также нет газа из-за повреждения газовых труб.

Многие частные дома и многоэтажки остались без света.

Отсутствует связь Киевстар и Лайф. Кое-где есть связь Водафона.

Со вчерашнего дня отсутствовал Интернет из-за повреждения вышки с передатчиками. К вечеру компания Best возобновила в городе Интернет.

Лекарство тем, кто в этом нуждался, по возможности передали.

В помещении Бучанского городского совета сегодня можно было получить хлеб – один на дом или на улицу. Но в общем ситуация с хлебом сложная, в супермаркетах не успевают выпекать.