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Нет воды и связи: жители Бучи рассказали о ситуации в городе после обстрелов

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Нет воды и связи: жители Бучи рассказали о ситуации в городе после обстрелов

Жители Бучи остались без воды и мобильной связи.

Вчера, 27 февраля, город Буча Киевской области оказался в центре военных действий российских оккупантов, пытающихся прорваться в Киев. Вражескую колону украинская армия уничтожила, враги были остановлены.

Вчера снаряды врагов попали в несколько многоэтажек города, также многие жилые дома обстреляны.

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Буча / ©
Буча
Буча / ©
Буча

Сейчас ситуация в Буче контролируется. По словам местных жителей, сегодня, 28 февраля, были слышны выстрелы и взрывы. Боевые действия продолжаются, ведь вражеские войска не оставляют надежду пробраться в столицу. Украинские защитники мужественно отбивают атаки.

В результате враждебных действий пострадала инфраструктура города.

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Местные жители нового массива Бучи рассказали ТСН.ua, что в их домах нет воды из-за повреждений оккупантами водонапорной башни.

Также нет газа из-за повреждения газовых труб.

Многие частные дома и многоэтажки остались без света.

Отсутствует связь Киевстар и Лайф. Кое-где есть связь Водафона.

Со вчерашнего дня отсутствовал Интернет из-за повреждения вышки с передатчиками. К вечеру компания Best возобновила в городе Интернет.

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Лекарство тем, кто в этом нуждался, по возможности передали.

В помещении Бучанского городского совета сегодня можно было получить хлеб – один на дом или на улицу. Но в общем ситуация с хлебом сложная, в супермаркетах не успевают выпекать.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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