Ночной удар по Днепру: власти сообщили шокирующие детали

На месте атаки

Реклама

Ночью россияне атаковали город Днепр. Из-за попадания вражеского БпЛА погибли два человека — женщина и мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

«Атака произошла ночью. Возник пожар, разрушен частный дом, еще два — повреждены. Поврежден также легковой автомобиль», — отметил он.

Реклама

Последствия атаки

С вечера и ночью российские войска совершали обстрелы Никопольщины. Применяли артиллерию и FPV-дроны. Били по райцентру и Марганецкой громаде. Разбиты два многоквартирных дома и четыре частных, хозяйственная постройка, кафе, несколько магазинов, авто. Задел газопровод и линию электропередач.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 февраля 2026 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.