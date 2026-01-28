ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1427
Время на прочтение
1 мин

Ночные обстрелы украинских регионов и их последствия: главные новости ночи 28 января 2026 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
РФ обстреливает Украину

РФ обстреливает Украину / © ТСН

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 января 2026 года:

  • Атака РФ на Запорожье: повреждено более 100 квартир и 20 автомобилей (фото) Читать далее –>

  • В результате атаки на Киевщину погибли два человека — ОВА Читать далее –>

  • В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Киевщину Читать далее –>

  • Вражеские дроны ударили по Одессе: поврежден монастырь и дом — ОВА Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
1427
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie