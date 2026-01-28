- Дата публикации
Категория
- Украина
Ночные обстрелы украинских регионов и их последствия: главные новости ночи 28 января 2026 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 января 2026 года:
Атака РФ на Запорожье: повреждено более 100 квартир и 20 автомобилей (фото) Читать далее –>
В результате атаки на Киевщину погибли два человека — ОВА Читать далее –>
В ОВА рассказали о последствиях вражеской атаки на Киевщину Читать далее –>
Вражеские дроны ударили по Одессе: поврежден монастырь и дом — ОВА Читать далее –>
Россия ночью атаковала Украину ударными БПЛА Читать далее –>