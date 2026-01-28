ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2008
1 хв

Нічні обстріли українських регіонів та їх наслідки: головні новини ночі 28 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Ігор Бережанський
РФ обстрілює Україну

РФ обстрілює Україну / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 28 січня 2026 року:

  • Атака РФ на Запоріжжя: пошкоджено понад 100 квартир і 20 автівок (фото) Читати далі –>

  • Внаслідок атаки на Київщину загинуло двоє людей — ОВА Читати далі –>

  • В ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки на Київщину Читати далі –>

  • Ворожі дрони вдарили по Одесі: пошкоджено монастир і будинок — ОВА Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

2008
