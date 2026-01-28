Чоловік відрізав собі ногу, щоб вступити до медичного університету

Ноги / © Credits

Реклама

В Індії поліція розслідує шокувальний випадок, у центрі якого — 20-річний чоловік, що, ймовірно, самостійно відрізав собі ногу, аби вступити до медичного університету за квотою для людей з інвалідністю.

Про це пише Oddity Central.

Сурадж Баскар із штату Уттар-Прадеш, як і сотні тисяч індійських абітурієнтів, мріяв стати лікарем. Однак після двох невдалих спроб скласти вступний іспит NEET, який є обов’язковим для вступу до медичних ВНЗ, він, за версією слідства, зважився на радикальний крок.

Реклама

Поліція підозрює, що чоловік навмисно ампутував собі ногу та інсценував напад, щоб отримати можливість вступу за квотою для осіб з інвалідністю (PwD). Згідно з індійським законодавством, така квота становить 5% місць у державних і підтримуваних державою вищих навчальних закладах, включно з медичними.

Справа набула розголосу після того, як старший брат Сураджа, Акаш Бхаскар, звернувся до поліції із заявою про напад на його брата в селі Халілпур. За його словами, невідомі нібито побили юнака й залишили його непритомним із відрізаною ногою. Поліція відкрила кримінальне провадження, однак під час розслідування виявила численні невідповідності в показаннях постраждалого.

«Обвинувачений намагався ввести слідство в оману вигаданою історією, але його твердження не витримали перевірки під час тривалого допиту та вивчення доказів», — заявив представник поліції.

Слідчі вилучили особистий щоденник Сураджа, де був запис: «2026 року я стану лікарем MBBS», а також отримали свідчення від його дівчини, яка підтвердила, що він був одержимий ідеєю вступу до медичного університету. Правоохоронці також з’ясували, що декілька місяців тому чоловік уже намагався отримати офіційні документи про інвалідність, однак безуспішно.

Реклама

Медичний висновок посилив підозри поліції. Згідно з ним, нога була відрізана надзвичайно акуратно, що не характерно для насильницького нападу. Фахівці вважають, що ампутацію могли здійснити за допомогою інструмента. Крім того, поблизу місця, де знайшли Сураджа, були виявлені шприци, що, за версією слідства, могли містити анестетики для знеболення перед ампутацією.

«Жертва неодноразово змінювала свої показання і намагалася ввести поліцію в оману», — зазначив поліцейський, додавши, що Сураджа було переведено до травматологічного центру. Ампутовану ногу досі не знайдено.

Попри впевненість слідства в тому, що чоловік свідомо пішов на самопошкодження заради вступу до медичного університету без складання NEET, правова оцінка його дій залишається складною. За словами правоохоронців, наразі незрозуміло, які саме юридичні наслідки можуть настати, якщо спроба скористатися квотою провалиться.

Нагадаємо, 14-річній дівчинці ампутували ногу вагою 77 кг.