На Київщині загинуло двоє людей / © ДСНС

На Київщині внаслідок атаки ворожих дронів у ніч проти 28 січня загинули двоє людей.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він повідомив, що трагедія сталася у Білогородській громаді.

«У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє наших земляків — чоловік і жінка», — повідомив очільник ОВА.

Крім того, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу після обстрілу.

«Ще четверо людей звернулося за медичною допомогою. Молода жінка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес, чоловік отримав отруєння продуктами горіння», — зазначив Калашник.

Усім постраждалим надали необхідну допомогу. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ворожої атаки в ніч проти 28 січня на Київщину постраждала Білогородська громада.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 28 січня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.