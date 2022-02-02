Новым послом США в Украине станет Бриджит Бринк — Кулеба

МИД Украины уже получил запрос на назначение американской дипломатки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Вашингтон предложил назначить послом США в Украине Бриджит Бринк, возглавляющую сейчас американское дипломатическое представительство в Словакии. Ранее о планах такого назначения сообщали американские СМИ.

Как передает "Интерфакс-Украина", на брифинге в Киеве в среду, 2 февраля, глава МИД Украины сообщил, что началась процедура согласования кандидатуры посла.

"Я могу подтвердить, что Украина получила запрос США на назначение госпожи Бриджит Бринк послом США в Украине, и МИД уже запустил соответствующую процедуру согласования ее кандидатуры", — сказал он.

Когда будет принято окончательное решение, Дмитрий Кулеба не уточнил.

Бриджит Бринк считают опытной дипломаткой, хорошо ориентирующейся в ситуации в восточной Европе. Ранее она работала в Совете по национальной безопасности США.

Также читайте Зеленский объяснил, почему некоторые дипломаты уезжают из Украины

Источник, приближенный к команде президента Украины Зеленского, в комментарии CNN ранее отметил, что украинские власти изучают кандидатуру Бриджит Бринк. Американское издание сообщило, что одобрение от иностранного правительства является частью стандартного процесса выбора послов и обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель.

Напомним, Вашингтон почти три года не назначал своего посла в Украину после отставки Мари Йованович, которая покинула должность в мае 2019 года по личному требованию тогдашнего президента Трампа по обвинению в нелояльности.

Читайте также: