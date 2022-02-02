Новим послом США в Україні стане Бріджит Брінк — Кулеба

МЗС України уже отримало запит на призначення американської дипломатки.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Вашингтон запропонував призначити послом США в Україні Бріджит Брінк, яка зараз очолює американське дипломатичне представництво у Словаччині. Раніше про плани на таке призначення повідомляли американські ЗМІ.

Як передає “Інтерфакс-Україна”, на брифінгу в Києві в середу, 2 лютого, очільник МЗС України повідомив, що розпочалася процедура узгодження кандидатури посла.

"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, й МЗС уже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури", - сказав він.

Коли буде ухвалено остаточне рішення, Дмитро Кулеба не уточнив.

Бріджит Брінк вважають досвідченою дипломаткою, яка добре орієнтується у ситуації в східній Європі. Раніше вона працювала у Раді національної безпеки США.

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Джерело, яке наближене до команди президента України Зеленського, у коментарі CNN раніше зазначило, що українська влада вивчає кандидатуру Бріджит Брінк. Американське видання повідомило, що схвалення від іноземного уряду є частиною стандартного процесу вибору послів і зазвичай займає від кількох днів до кількох тижнів.

Нагадаємо, Вашингтон майже три роки не призначав свого посла до України після відставки Марі Йованович, яка залишила посаду в травні 2019 року на особисту вимогу тодішнього президента Трампа через звинувачення в нелояльності.

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