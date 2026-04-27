Омбудсмен назвала количество людей, которые могут пополнить ВСУ: подробности

В Украине насчитывается 1,6 млн человек, которые могут пополнить ряды Вооруженных Сил, что позволило бы провести ротацию действующих военнослужащих.

Об этом в интервью «Украинской правде» сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Кризис мобилизации и проблемы коммуникации

Чиновник заявила о наличии кризиса в вопросе мобилизации и указала на проблемы во взаимодействии государства с обществом. По ее мнению, существует дисбаланс в публичном обсуждении ответственности за защиту страны.

«Мы очень много говорим об ответственности государства и мало об ответственности той части общества, которая уклоняется от службы, сопротивляется военным и немного забыла, что 12 лет Украина находится в состоянии войны. Я очень долго занималась документированием военных преступлений и знаю, что происходит, когда отходит украинское войско», — отметила Ольга Решетилова.

Омбудсмен подчеркнула, что к восстановлению правильной коммуникации с самоустранившимися от защиты государства гражданами должны приобщиться не только военные и правоохранители, но и медиа и общественный сектор.

Необходимость определенных сроков службы

По словам Решетиловой, привлечение рассчитанного Министерством обороны резерва в 1,6 млн человек позволило бы начать процесс демобилизации тех, кто уже длительное время находится на фронте.

«В информационном поле явно крены в сторону людей, которые сейчас не на службе. По подсчетам Министерства обороны, 1,6 млн человек — это те люди, которые могут сейчас пополнить войско. Очевидно, что тогда могла бы происходить ротация», — заявила она.

Военный омбудсмен считает, что ключевым фактором для привлечения новых людей является установление четких сроков службы.

«Определенность будет способствовать тому, что люди будут служить. Должны сказать, что сделали работу над ошибками и предлагаем прийти на два-три года. На мой взгляд, это было бы справедливо», — подытожила Ольга Решетилова.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подал законопроект о продлении военного положения и мобилизации, срок действия которых истекает 4 мая, еще на 90 суток — до 2 августа 2026 года.

Соответственно, Верховная Рада рассмотрит продление в Украине военного положения и мобилизации.

Также мы писали, что граждан после визита в ТЦК снова выявляют в базах розыска во время полицейских проверок.